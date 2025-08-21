El nou projecte de José Antonio Luque després de ser apartat dels Informatius de Telecinco
José Antonio Luque torna a les pantalles després de desaparèixer dels programes de Telecinco
Just quan s'anuncia el retorn de Pedro Piqueras a la televisió, un altre antic presentador d'Informatius Telecinco troba també espai en un altre canal. Es tracta del periodista José Antonio Luque, que ha fet un gir a la seva trajectòria televisiva després de més d'una dècada a Mediaset. Qui va ser presentador de la secció d'esports a Informatius Telecinco va debutar aquest dimarts 19 d'agost com a nou rostre de Real Madrid TV, coincidint amb el primer partit de la temporada davant Osasuna.
L'estrena no va passar desapercebuda, ja que José Antonio Luque no va aparèixer al plató, sinó que va intervenir en directe des del Santiago Bernabéu, a peu de camp. Una ubicació poc habitual per als col·laboradors del programa 'Hoy jugamos', l'espai que la cadena emet abans i després dels enfrontaments del club.
Durant la retransmissió, Álvaro de la Lama, presentador del format, va voler subratllar el fitxatge davant l'audiència: "Miguel Ángel, em permetràs que presenti primer José Antonio Luque. Benvingut. Com estàs? És el teu debut oficial a Real Madrid TV", va dir abans de remarcar la magnitud del moment: "I a l'estadi Santiago Bernabéu". Entre bromes, va afegir: "No et queixaràs, oi?".
La resposta de José Antonio Luque, visiblement satisfet, va ser clara: "No, no em queixo. Com m'he de queixar amb aquest marc? Està preciós, està esplèndid".
Recordem que, entre 2017 i 2023, José Antonio Luque va ocupar la taula d'esports a Telecinco. A més, també va ser col·laborador en tertúlies com El Desmarque de Madrugada, 'Tiki-Taka' o l'edició nocturna de Deportes Cuatro. El seu fitxatge per Real Madrid TV arriba després d'una etapa de menor presència a Mediaset, on fins i tot recentment va quedar fora de la narració de l'últim Mundial de Clubs.
El fet que el seu debut es produís en un rol diferent al d'altres periodistes habituals de la tertúlia convida a pensar que Real Madrid TV li vol donar un paper més destacat en aquesta nova etapa. Amb 'Hoy jugamos', José Antonio Luque suma un projecte més a la seva carrera i confirma que continua tenint espai a la televisió esportiva nacional.
