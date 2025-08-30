Leticia Iglesias anuncia su salida de Informativos Telecinco después de ocho años

Nueva baja inesperada en Informativos Telecinco. La periodista Leticia Iglesias se ha despedido este viernes 29 de agosto del noticiero después de presentar la edición durante todo el verano. Sin embargo, en esta ocasión, lo ha hecho para siempre, ya que la presentadora ha decidido emprender nuevos proyectos, dejando atrás esta etapa de Informativos Telecinco tras ocho años.

En su último programa antes del regreso de Carlos Franganillo, la presentadora se ha despedido del equipo y de toda la audiencia: "Así terminamos hoy. Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa que tengan muy buen fin de semana. Gracias", ha sostenido la presentadora al final del informativo de la noche.

Además, Leticia Iglesias ha compartido en una story de Instagram una foto de sus compañeros deseándole suerte en su nueva etapa. Recordamos que la presentadora ha estado vinculada a Mediaset y a Informativos Telecinco durante los últimos ocho años, primero presentando el Matinal y después el Fin de Semana. Esta última temporada, Leticia Iglesias ha acompañado a Carlos Franganillo todas las noches de lunes a viernes en la edición de las 21:00h, siendo, además, su sustituta.

| Mediaset

En redes sociales, Leticia Iglesias también ha compartido un vídeo recopilatorio con imágenes de este tiempo en Informativos Telecinco. "Los últimos años, el último mes, las últimas 24 horas... Me habéis hecho sentir muy afortunada. GRACIAS. Me faltan muchas personas en estas imágenes pero os tengo guardadas (en mi agenda y en mi corazón). Termina una etapa muy feliz en Mediaset. Gracias por arroparme. Compañeros de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro os sigo y os admiro", ha escrito.

Algunas compañeras de Mediaset han reaccionado a la publicación de Leticia Iglesias, como Layla Jiménez, presentadora en 'Todo es Mentira': "Bonita!!! Ha sido un gustazo!! Buenos… menos por el té macha. Brilla siempre, despliega tus alas y Muchisisiisma suerte". "Querida Leticia, siempre te he admirado, pero al conocerte aún más. Gracias a ti por tu rigor, empatía y cariño. Se te va a echar de menos, te voy a echar de menos", escribía Beatriz Archidona, presentadora de 'De Viernes'.