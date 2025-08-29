T'anuncia les novetats de 'No som ningú', el nou programa de María Patiño
'No som ningú' s'estrenarà el proper dilluns 1 de setembre, presentat per María Patiño i Carlota Corredera
Dilluns 2 de setembre arriba a Ten i Canal Quickie 'No som ningú', el nou programa diari d'entreteniment i crònica social en directe de 15.30h a 19.00h, de la mà de La Osa Produccions Audiovisuals. Un format que recupera l'estil més autèntic, valent i transgressor del gènere que va marcar una generació d'espectadors. Un estil que es reinventa per als nous temps: més lliure, més digital i més proper.
Al capdavant del programa hi haurà María Patiño (de dilluns a dijous) i Carlota Corredera (els divendres), acompanyades per un equip de col·laboradors amb una sòlida trajectòria. En formaran part Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Arnau Jiménez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe i David Insua, entre d'altres. Tots ells es reuniran cada tarda al piset, un plató renovat on tot pot passar i on l'inesperat s'apodera de l'escaleta.
D'aquesta manera, 'No som ningú' és un homenatge a l'espectador que busca companyia. Un programa disposat a omplir de nou el buit d'aquells continguts que van deixar d'emetre's, però mai van deixar de ser necessaris. Hi haurà personatges icònics, situacions surrealistes, reaccions espontànies, sorpreses en directe, reportatges inoblidables, col·laboracions especials i tertúlies sense cotilles.
Inspirat en l'enfocament sense filtres de 'Ni que fuéramos' i el gir de 'Tentacles', 'No som ningú' recupera algunes seccions com "La Quickie Ronda", "Minut d'or i Minut de plom" o "Ni en pintura". A les quals s'afegiran noves propostes com "No cuino més!", amb Belén Esteban, "La Comunitat" o "El repte viral", dissenyades per connectar amb el públic més jove.
Amb una aposta renovada per la participació en temps real i el multiformat, 'No som ningú' s'emetrà simultàniament a TEN i a Canal Quickie a través de YouTube, Twitch, TikTok i X. A més, el programa vol consolidar-se com a referent en el target comercial més cobejat pels anunciants (25-44 anys), on el seu predecessor original va arribar a liderar la seva franja davant de les ofertes de les grans cadenes generalistes.
