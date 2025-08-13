La Bahar pateix el cop més dur directament del seu fill i desapareix a 'Renéixer'
La Bahar no ha aguantat la pressió després de la denúncia d'Uras i ha decidit desaparèixer a 'Renéixer'
La Bahar va afrontar una de les jornades més dures de la seva vida a l'últim episodi de 'Renéixer'. La tensió va començar a l'hospital, on va saber que el seu propi fill, l'Uras, havia interposat una denúncia contra ella. La revelació, feta en públic, va ser un cop insuportable per al seu orgull.
L'Uras va intentar arribar fins a ella per donar explicacions, però la Bahar no va voler escoltar i va marxar sense girar-se a 'Renéixer'. Es va pujar al cotxe tremolant, intentant calmar-se, però aleshores van començar a ressonar al seu cap les paraules de la Leyla a la seva carta pòstuma. "De vegades, per poder trobar-te, primer t'has de perdre", li deia.
La Bahar va sentir que aquelles paraules parlaven d'ella, com si la Leyla pogués entendre el que està vivint a 'Renéixer'. "Suposo que tothom es perd en algun moment de la seva vida. Amb tu m'he adonat que jo sempre he estat perduda, tota la meva vida", afegia.
Amb el cor agitat, la Bahar va conduir durant quilòmetres sense un rumb clar. L'ansietat i el tremolor a les seves mans no cessaven, i el seu trajecte es va interrompre bruscament quan el seu cotxe va quedar avariat en un paratge solitari. Per empitjorar la situació, el seu telèfon es va apagar, deixant-la sense possibilitat de comunicar-se.
En la seva recerca d'ajuda, es va creuar amb un pastor que li va indicar el camí cap a una modesta pensió. La propietària, en rebre-la, li va ensenyar una habitació cuidada fins al mínim detall: llums càlides, jacuzzi, cafetera, una manta extra... tot disposat amb cura per al seu benestar. Tanmateix, la Bahar, exhausta i superada pels esdeveniments, va rebutjar amb insistència qualsevol oferiment a 'Renéixer'. No volia menjar; només necessitava una mica de silenci.
La calidesa i tendresa de l'amfitriona van acabar per trencar les seves defenses. Incapaç de contenir-se, la Bahar s'hi va acostar, la va abraçar amb força i va esclatar a plorar als seus braços. Va ser aleshores quan, per primera vegada en tota la jornada, va sentir que havia trobat un refugi on, encara que fos per uns instants, va poder deixar de lluitar a 'Renéixer'.
