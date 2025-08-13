TVE cancel·la les gravacions de 'La Piràmide' i ja té planificades les seves noves tardes
TVE prepara les seves noves tardes amb la cancel·lació de 'La Piràmide' i l'arribada de Marta Flich
Les tardes de La 1 travessen una setmana de transició que anticipa moviments importants en la programació de RTVE. 'La Piràmide', el concurs presentat per Itziar Miranda, ha desaparegut de la graella, cedint el seu lloc a 'Malas Lenguas', emès simultàniament amb La 2. No obstant això, RTVE ja té planificada la seva ruta per a les tardes de La 1, tenint en compte també l'arribada de Marta Flich.
Una de les claus de les tardes en les pròximes setmanes és 'La Piràmide', que no ha funcionat en audiències, movent-se al voltant del 5% de quota de pantalla. Segons ha publicat en exclusiva verTele, el concurs va finalitzar les seves gravacions el passat dimecres 6 d'agost i els convidats famosos que tenien programades visites van ser avisats de la cancel·lació. Actualment, RTVE acumula al voltant de 35 entregues, entre emeses i pendents, suficients per cobrir la franja fins que finalitzi la Vuelta Ciclista a Espanya, el 14 de setembre.
La Vuelta serà, precisament, el següent gran punt d'inflexió en les tardes de la cadena pública. Com va passar amb el Tour de França al juliol, les seves retransmissions ocuparan part de la tarda a La 1 i La 2, començant cap a les 16:00h, fins passades les 17:30h. Això afectarà directament 'Malas Lenguas', ja que la previsió és mantenir el magazín només a La 2 i conservar a La 1 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'La Piràmide' i 'Aquí la Terra'.
En paral·lel, RTVE ultima el llançament d'un nou magazín diari: 'Directe al gra', presentat per Marta Flich i produït per La Osa Producciones i Mediapro, el mateix equip de 'Malas Lenguas'. El projecte, que seguirà la línia de 'La hora de La 1' i 'Mañaneros', suposa el fitxatge de la presentadora després de la seva etapa a Mediaset. S'enregistraran pilots abans de decidir la seva ubicació definitiva i reorganitzar la franja: està en joc la continuïtat de Malas Lenguas, l'horari de les sèries i fins i tot, encara que amb menor probabilitat, un intercanvi de cadenes que situaria Marta Flich a La 2 i Jesús Cintora a La 1.
La data que marca tot al calendari és dilluns 15 de setembre. Aquell dia, després del final de la Vuelta, La 1 estrenarà les seves noves tardes amb 'Directe al gra' com la gran aposta de la temporada.
Més notícies: