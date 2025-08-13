Miriam Moreno se pronuncia sobre como es trabajar con Adela González en 'Mañaneros'

En 'Mañaneros 360' han cambiado muchas cosas en los últimos meses, pero hay un rostro que ha permanecido firme frente a las cámaras: Miriam Moreno. Copresentadora del matinal de La 1 desde su estreno en 2023, la periodista ha vivido de cerca la evolución del programa, desde sus inicios hasta la etapa actual con Adela González.

La llegada de Adela González en septiembre, tras la salida de Jaime Cantizano, coincidió con una reformulación que Miriam Moreno ha afrontado con entusiasmo. "Estamos muy contentos con el apoyo de la audiencia. Significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y asegura la continuidad del equipo contratado", ha asegurado en una entrevista con Diez Minutos.

Uno de los cambios ha sido la incorporación de más espacio para la política y la actualidad con Javier Ruiz: "Hacía mucho que no la tocaba, está siendo informativamente trepidante. Sigo aprendiendo todos los días y eso es apasionante. Aunque echo de menos a los compañeros que han pasado por las etapas anteriores, como a Marc Santandreu, que empezamos copresentando juntos".

| RTVE

Pero no todo ha sido sumar, ya que 'Mañaneros' prescindió de la sección de corazón, lo que supuso la despedida de colaboradores como Lydia Lozano, María Eugenia Yagüe o Alba Carrillo. Miriam Moreno reconoce que ha sentido la ausencia de ese equipo: "Echo de menos a los especialistas de corazón. A la familia que habíamos formado".

Pese a estos ajustes, la periodista entiende que los cambios forman parte del proceso televisivo: "Siempre se intenta cambiar para bien. Si los que toman las decisiones consideran que hay que hacer modificaciones, podemos ponerlas en duda, tenemos espíritu crítico, pero al final es la audiencia quien decide. Y ahora los datos son buenos en ese sentido".

Sobre la química con Adela González, su compañera de plató, Miriam Moreno no escatima elogios: "Genial. Es una gran compañera, muy generosa conmigo desde el principio. Creo que nos cuidamos mutuamente y hay sintonía. No concibo otra manera de trabajar en equipo".

La presentadora también quiso poner en valor las relaciones humanas que se forjan detrás de las cámaras: "Se tiene amigos. Antes he mencionado a Marc y podría darte una lista interminable de compañeros que ya son familia".

"No hablo solo de presentadores o reporteros. Mi primer contacto al llegar a la tele son las chicas y chicos de maquillaje y peluquería, también un gran apoyo en estos días en los que llegas con alguna preocupación personal", concluye.