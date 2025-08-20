Pedro Piqueras torna per sorpresa a la televisió i fitxa per aquest programa de TVE
Pedro Piqueras s'incorpora com a col·laborador a TVE dos anys després de la seva sortida de Telecinco
Pedro Piqueras torna a RTVE després de gairebé dues dècades de la seva sortida. El veterà periodista, que va deixar Informatius Telecinco al desembre de 2023 per jubilar-se, s'incorpora ara de manera estable a 'Mañaneros 360' amb Adela González i Javier Ruiz.
La decisió arriba després d'una aparició puntual fa unes setmanes, quan Pedro Piqueras va entrar en directe per analitzar els fets de Torre Pacheco. Aquella intervenció no va passar desapercebuda: tant el públic com la direcció de 'Mañaneros' van destacar la seva capacitat per transmetre l'actualitat amb rigor i proximitat.
El mateix Javier Ruiz, durant aquella connexió, va fer una broma que sonava gairebé a premonició. "Pedro Piqueras, ja saps que en aquesta tradició d'estiu de donar oportunitats a joves becaris, hem recorregut a tu", li va dir en directe. La resposta del periodista, entre rialles, deixava clar que la possibilitat de col·laborar no li era aliena: "M'estava avorrint una mica, em va molt bé, la veritat".
No era la primera vegada que Pedro Piqueras reprenia el contacte amb RTVE. Després de la seva sortida de Telecinco, ja havia col·laborat a 'No és un dia qualsevol' de RNE, cosa que reforçava la idea que la seva retirada de la televisió seria més aviat relativa.
En la seva darrera connexió, Javier Ruiz va afegir una altra broma adreçada al presentador: "Jo no sé si tu trobes a faltar la càmera, però la càmera et troba a faltar a tu. Et passarem llista. Avui som a l'audició dels joves becaris". Piqueras va tancar la conversa amb una reflexió nostàlgica: "Ha estat un plaer sempre treballar a televisió i conèixer gent com tu".
Ara, el que va començar com un gest puntual s'ha consolidat en una incorporació oficial. RTVE el recupera com a col·laborador de 'Mañaneros' gairebé vint anys després dels seus últims projectes a la casa. Recordem que va ser director de RNE el 2004 i responsable del programa 'Enfoque' a La 2 fins al 2006, abans de fitxar per Telecinco.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Mañaneros 360' va liderar la seva franja i va promitjar, de dilluns a divendres, un 13,1% i 396.000, la seva millor dada des de la seva estrena. No s'aconseguia una quota tan alta en aquesta franja des del gener de 2012. A més, va millorar els seus registres respecte al mes anterior en 0,5 punts, en 1,2 respecte a la dada de la temporada, i en 4,1 respecte a la temporada anterior.
