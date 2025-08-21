El nuevo proyecto de José Antonio Luque tras ser apartado de Informativos Telecinco

Justo cuando se anuncia el regreso de Pedro Piqueras a la televisión, otro antiguo presentador de Informativos Telecinco encuentra también hueco en otro canal. Se trata del periodista José Antonio Luque, que ha dado un giro a su trayectoria televisiva tras más de una década en Mediaset. El que fuera presentador de la sección de deportes en Informativos Telecinco debutó este martes 19 de agosto como nuevo rostro de Real Madrid TV, coincidiendo con el primer partido de la temporada frente a Osasuna.

El estreno no pasó desapercibido, ya que José Antonio Luque no apareció en el plató, sino que intervino en directo desde el Santiago Bernabéu, a pie de campo. Una ubicación poco común para los colaboradores del programa 'Hoy jugamos', el espacio que la cadena emite antes y después de los encuentros del club.

Durante la retransmisión, Álvaro de la Lama, presentador del formato, quiso subrayar el fichaje ante la audiencia: "Miguel Ángel, me vas a permitir que presente primero a José Antonio Luque. Bienvenido. ¿Cómo estás? Es tu debut oficial en Real Madrid TV", dijo antes de recalcar la magnitud del momento: "Y en el estadio Santiago Bernabeú". Entre bromas, añadió: "No te quejarás, ¿no?".

| Real Madrid TV

La respuesta de José Antonio Luque, visiblemente satisfecho, fue clara: "No, no me quejo. Cómo me voy a quejar con este marco. Está precioso, está espléndido".

Recordamos que, entre 2017 y 2023, José Antonio Luque ocupó la mesa de deportes en Telecinco. Además, también fue colaborador en tertulias como El Desmarque de Madrugada, 'Tiki-Taka' o la edición nocturna de Deportes Cuatro. Su fichaje por Real Madrid TV llega tras una etapa de menor presencia en Mediaset, donde incluso recientemente quedó fuera de la narración del último Mundial de Clubes.

El hecho de que su debut se produjese en un rol diferente al de otros periodistas habituales de la tertulia invita a pensar que Real Madrid TV quiere darle un papel más destacado en esta nueva etapa. Con 'Hoy jugamos', José Antonio Luque suma un proyecto más a su carrera y confirma que sigue teniendo hueco en la televisión deportiva nacional.