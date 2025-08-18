Telecinco anuncia '¡Vaya Fama!', substitut de 'Socialité' el cap de setmana
Cuarzo Produccions, productora de 'Supervivientes', serà l'encarregada de '¡Vaya Fama!' a Telecinco
Telecinco ja prepara el substitut de 'Socialité' per als matins del cap de setmana. Només tres setmanes després del final del mític programa després de set anys, Mediaset ha confirmat la preparació de '¡Vaya Fama!'. Serà un nou programa del cor en directe que s’estrenarà previsiblement al setembre.
El format narrarà l’última hora dels famosos amb un to àcid, irreverent i divertit. '¡Vaya Fama!' analitzarà les notícies de més impacte en el món del cor amb exclusives, reportatges, investigacions i connexions en directe. Així com els ‘momentazos’ que protagonitzaran al plató el seu equip de col·laboradors i reporters.
De moment es desconeixen més detalls sobre aquest nou format. És una incògnita fins i tot el presentador o presentadora. No seria estrany que Telecinco decidís tornar a apostar per María Verdoy, actualment sense projecte.
Sorprèn la productora, tenint en compte que tot apuntava que seria Mandarina. Abans del final de 'Socialité', es va rumorejar que passaria a mans de la factoria encarregada de 'De Viernes', com va passar de La Fábrica de la Tele a Fénix Media Audiovisual. Tanmateix, l’encarregada serà Cuarzo TV, que des del final de 'Así es la vida' fa un any no compta amb un format en el day time de Telecinco. Per tant, la productora compaginarà aquest nou projecte el cap de setmana amb la producció de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' durant la tardor.
Recordem que Telecinco està patint durant el mes d’agost a la franja de 'Socialité'. No van funcionar apostes com 'Universo Calleja' o 'El Gran Show', per sota del 7% de quota que obtenia el format del cor. En els últims dies, ha estat 'Got Talent', també sense èxit, qui ha ocupat aquesta franja.
Amb '¡Vaya Fama!', Telecinco intentarà guanyar terreny en una franja dominada per 'La Ruleta de la Suerte'. Durant els últims mesos, a més, 'D Corazón' també havia aconseguit superar 'Socialité'. De fet, des de la seva cancel·lació, el programa d’Anne Igartiburu ha aconseguit fins i tot superar el doble dígit, guanyant terreny al matí del cap de setmana.
