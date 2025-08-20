Antena 3 anuncia el retorn d’un projecte de Sonsoles Ónega per iniciar el curs
Sonsoles Ónega tornarà al prime time d'Antena 3 amb nous especials de 'Hablando en plata'
Sonsoles Ónega tornarà a ser una de les apostes del prime time d'Antena 3 per obrir el nou curs televisiu. La periodista tornarà a la franja de màxima audiència amb nous especials de 'Hablando en plata'. Un retorn que ja ha començat la seva promoció, més enllà de 'Y ahora Sonsoles' a la tarda.
"T'has sentit sol després d'un divorci, quan els teus fills se n'han anat o en deixar de treballar? No estàs sol. Mai és tard per tornar a començar", diu Sonsoles Ónega a la promo llançada per Antena 3.
'Hablando en Plata' és una iniciativa d'Antena 3 i laSexta contra l'edatisme llançada a l'octubre de 2022, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans. Des del seu naixement ha buscat posar en valor aquest col·lectiu i visibilitzar les seves problemàtiques. Atresmedia reforça així la seva implicació i compromís per continuar posant en valor la gent gran i visibilitzar les dificultats a què s'enfronten.
Recordem que el primer especial es va emetre al gener de 2023, liderant amb un 15,9% de quota en el seu documental i pujant a un 18,9% en el debat amb Sonsoles Ónega. Tanmateix, la resta d'emissions de 'Hablando en plata' s'han mogut al voltant del 10%. L'última, al novembre de 2024, contra 'Gran Hermano' va ser la segona opció de la nit amb un correcte 10,1% i 594.000 televidents.
D'aquesta manera, 'Hablando en plata' s'uneix a les apostes d'Antena 3 per al setembre. La cadena també promociona el retorn d''Emparejados' amb Joaquín Sánchez, la nova temporada de 'La Voz' i l'estrena del concurs 'Juego de pelotas' amb Juanra Bonet. Així, tot apunta que podria sortir de la graella la sèrie 'La Encrucijada' per deixar espai a 'Hablando en plata', tot i tenir pendents d'emissió 44 capítols.
Paral·lelament a aquest projecte, Sonsoles Ónega també tornarà molt aviat a la tarda d'Antena 3. Ho fa després d'haver tancat la temporada com el magazine líder de la franja vespertina amb un 10,8% de quota. A més, aquest curs tindrà un nou competidor amb el salt de Joaquín Prat a la tarda de Telecinco.
