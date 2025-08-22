Pablo Motos reapareix amb una ja mítica tradició amb l'equip d'El Hormiguero
Pablo Motos, Damián Mollà, Juan Ibáñez i Marron s'han reunit abans d'engegar la nova temporada d'El Hormiguero
Dilluns vinent, 1 de setembre, marcarà una fita a la televisió espanyola. ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos torna a Antena 3 i ho fa celebrant 20 temporades en pantalla. Dues dècades d’emissions que inclouen els seus primers cinc anys a Cuatro i els quinze que ara suma a la cadena d’Atresmedia.
Abans d’encendre els focus, Pablo Motos ha volgut compartir amb els seus seguidors l’inici simbòlic d’aquesta nova etapa. El presentador va publicar a Instagram una imatge amb Damián Mollá, Juan Ibáñez i Marron, fidels companys de viatge. A la foto apareixen brindant amb cerveses i gaudint d’un arròs, un costum que s’ha convertit en marca de la casa cada any durant les seves vacances.
“Aquí comença oficialment la temporada 20 de ‘El Hormiguero’”, va escriure Pablo Motos a la publicació, un gest que els seus fans ja identifiquen com el tret de sortida a la nova temporada. Cada any, aquesta reunió funciona com a escalfament abans de la tornada al plató i sol anar acompanyada d’un altre clàssic: un vídeo en què l’equip assaja el ball que obrirà la nova tanda de programes.
El repte per a aquesta temporada tornarà a estar en la competència amb ‘La Revuelta’ de David Broncano, que prepara el seu retorn a TVE per al 8 de setembre. La rivalitat va marcar el curs passat, en què Pablo Motos va cedir terreny en alguns trams. Tanmateix, va aconseguir tancar l’any televisiu en primera posició i amb energies renovades per a aquesta nova etapa.
Recordem que l’espai d’Antena 3 va liderar en el 70% d’ocasions durant la temporada, encara que la dada va ascendir a un espectacular 85% si parlem de 2025. De fet, va finalitzar el curs amb una mitjana d’un 15,3% de quota de pantalla, aconseguint ser el programa més vist del dia fins a 90 vegades en aquest curs. Cada nit, van passar per ‘El Hormiguero’ una mitjana de 4,6 milions de contactes, assolint una mitjana de 2 milions d’espectadors, coronant-se líder absolut de la nit i el programa més vist de la televisió.
