El canvi important de Telecinco a 'Fiesta' que afecta directament Terelu Campos
'Fiesta' es revoluciona a partir d'aquest cap de setmana amb un canvi important amb la Terelu Campos
Un any més, el mes d'agost està sent especialment complicat per a Telecinco. A pocs dies de tancar el mes, la cadena afronta la possibilitat de signar un mínim històric amb tot just un 8% de quota mitjana. En aquest context, Mediaset ha decidit moure fitxa i fer canvis estratègics en la seva programació de cap de setmana.
Un dels ajustos més significatius recau sobre 'Fiesta', el magazín d'Unicorn Content, on Terelu Campos s'ha convertit en protagonista amb la secció "Aires de fiesta". Concebut com un homenatge a l'esperit de '¡Qué tiempo tan feliz!' que va popularitzar María Teresa Campos, l'espai va néixer aquest estiu per reforçar el format juntament amb César Muñoz i Álex Blanquer.
Tot i que la seva estrena va signar un sòlid 10% de share, la realitat posterior no ha acompanyat: les xifres del programa han quedat estancades entre el 7% i el 9%. La feblesa de les tardes de cap de setmana, agreujada per la desaparició de 'Socialité' i els continus mínims d'Informatius Telecinco, ha obligat a replantejar l'estratègia.
Segons va avançar Bluper, Mediaset ha decidit alterar l'ordre del programa i situar la secció de Terelu Campos al començament i no en l'últim tram de 'Fiesta'. D'aquesta manera, "Aires de fiesta" ocuparà la franja de 16:00h a 17:30h el dissabte i el diumenge, inaugurant cada emissió amb especials centrats en dues figures icòniques de la cultura espanyola: Marisol i Carmen Sevilla. L'objectiu és clar: que l'estirada de la presentadora arrossegui la resta de la tarda.
El que encara no està definit és què passarà amb la secció quan acabi l'estiu. Resta per veure si Terelu Campos continuarà amb aquest espai un cop Emma García recuperi la batuta del programa al setembre. De moment, el que sí que es confirma és que 'Fiesta' seguirà en emissió durant els caps de setmana, resistint a la graella tot i els seus discrets resultats d'audiència i al terratrèmol de cancel·lacions que ha sacsejat Telecinco els darrers mesos.
