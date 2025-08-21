Gonzalo Miró trenca amb Atresmedia i fitxa per TVE per copresentar 'Directe al gra'
Gonzalo Miró copresentarà 'Directe al gra' amb Marta Flich a la tarda de TVE
Gonzalo Miró tornarà aquesta temporada a RTVE com a copresentador de 'Directo al grano', el nou magazín conduït per Marta Flich. Després d'anys lligat principalment a Atresmedia, el comunicador fa el salt a l'ens públic de la mà d'aquest format produït en col·laboració amb La Osa Producciones Audiovisuales. 'Directo al grano', la cadena del qual encara és una incògnita, s'estrenarà previsiblement durant la segona quinzena del mes de setembre.
Analista polític i comunicador, Gonzalo Miró té àmplia experiència en tertúlies i programes d'actualitat com 'La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo' o 'La Roca'. Llicenciat en Ciències Polítiques i amb formació en cinema a Nova York, aportarà una visió informada, debat constructiu i anàlisi reposada.
"Afronto amb molta il·lusió aquest projecte al costat d'una gran professional que admiro pel seu estil desenfadat i proper", afirma Gonzalo Miró. "Buscarem analitzar l'actualitat i apropar-la als espectadors d'una manera clara, directa i entretinguda, sense manipulacions ni embuts", afegeix.
Recordem que 'Directo al grano' desplegarà una estructura flexible. A més de la taula d'anàlisi, en què participaran cada dia diversos analistes, també comptarà amb reportatges i amb un equip de reporters especialitzats.
La periodista i economista Marta Flich liderarà el programa. Reconeixuda pel seu estil directe, la seva ironia i la seva capacitat per explicar allò complex amb proximitat, ha desenvolupat una sòlida trajectòria a televisió i a les xarxes socials, on els seus editorials virals han connectat amb una audiència transversal. En els darrers anys ha estat lligada a Mediaset, principalment com a copresentadora de 'Todo es Mentira', tot i que també va estar al capdavant de 'Gran Hermano' i fins i tot de les Campanades el 2024.
Pel que fa a la seva franja d'emissió, serà a la tarda, tot i que encara és una incògnita la cadena. Tot apunta que serà La 1, encara que la idea inicial era ser el relleu de 'Malas Lenguas' a la sobretaula, que actualment està marcant bones audiències.
