Pablo Motos reaparece con una ya mítica tradición con el equipo de 'El Hormiguero'

El próximo lunes 1 de septiembre marcará un hito en la televisión española. 'El Hormiguero' de Pablo Motos regresa a Antena 3 y lo hace celebrando 20 temporadas en pantalla. Dos décadas de emisiones que incluyen sus primeros cinco años en Cuatro y los quince que ahora suma en la cadena de Atresmedia.

Antes de encender los focos, Pablo Motos ha querido compartir con sus seguidores el arranque simbólico de esta nueva etapa. El presentador publicó en Instagram una imagen junto a Damián Mollá, Juan Ibáñez y Marron, fieles compañeros de viaje. En la foto aparecen brindando con cervezas y disfrutando de un arroz, una costumbre que se ha convertido en marca de la casa cada año durante sus vacaciones.

"Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de 'El Hormiguero'", escribió Pablo Motos en la publicación, un gesto que sus fans ya identifican como el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Cada año, esta reunión funciona como calentamiento antes de la vuelta al plató y suele acompañarse de otro clásico: un vídeo en el que el equipo ensaya el baile que abrirá la nueva tanda de programas.

| @pablomotos

El reto para esta temporada volverá a estar en la competencia con 'La Revuelta' de David Broncano, que prepara su regreso a TVE para el 8 de septiembre. La rivalidad marcó el curso pasado, en el que Pablo Motos cedió terreno en algunos tramos. Sin embargo, logró cerrar el año televisivo en primera posición y con energías renovadas para esta nueva etapa.

Recordamos que el espacio de Antena 3 lideró en el 70% de ocasiones durante la temporada, aunque el dato ascendió a un espectacular 85% si hablamos de 2025. De hecho, finalizó el curso con una media de un 15,3% de cuota de pantalla, logrando ser el programa más visto del día hasta en 90 ocasiones en este curso. Cada noche, pasaron por 'El Hormiguero' una media de 4,6 millones de contactos, cosechando una media de 2 millones de espectadores, coronándose líder absoluto de la noche y el programa más visto de la televisión.