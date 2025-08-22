Audiències: 'El rival més feble' baixa davant de 'La Cruïlla' i el líder cinema de La 1
'First Dates' s'acosta al lideratge en audiències davant de 'Viaje al centro de la tele'
La pel·lícula de La 1, "Thi Mai, rumb a Vietnam", lidera en audiències amb un bon 11,7% i 819.000 espectadors. La sèrie 'La Cruïlla' baixa la nit de dijous a un 8,2% i 583.000 juntament amb un 10,2% i 480.000 en els seus dos capítols a Antena 3. Per la seva banda, 'El rival més dèbil' baixa un punt de quota fins a un pobre 6,7% i 417.000 fidels a Telecinco.
Tot i el seu bon debut a Cuatro, 'Les Meves Arrels' continua sense funcionar en audiències fins a un 4,5% i 302.000 espectadors. A laSexta, la pel·lícula "La Memòria d'un Assassí" funciona amb un 6,3% i 386.000 fidels.
'El Hormiguero' cau amb les seves reposicions a un 8,5% i 737.000 des d'Antena 3. 'Viatge al centre de la tele' puja a La 1 un 9,3% i un 11,3% juntament amb 987.000 en la seva segona entrega. 'First Dates' frega el lideratge en audiències a Telecinco amb un just 9,7% i 835.000, mentre 'Viatgers Cuatro' aconsegueix un 6% i 521.000.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 9,7% i 771.000, mentre el segon tram baixa a un 6,6% i 425.000 i a La 2 signa un 3,7% i 240.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un correcte 10,1% i 690.000 espectadors a Antena 3. 'El Diari de Jorge' baixa amb Cristina Lasvignes a un 8,7% i 575.000 seguidors, mentre 'Tardear' continua amb un 7,9% i 598.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un magnífic 15% i 1.231.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 13,5% i 898.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 10,6% i 752.000 fidels des de La 1.
'Agafa't al sofà' baixa a un 7,6% i 540.000 espectadors a Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 19,3% juntament amb 1.344.000 seguidors a Antena 3. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' es conforma amb un 8,5% i 613.000.
'La Hora de La 1' lidera amb un magnífic 19% i 329.000, seguida de 'Mañaneros 360' amb un magnífic 12,4% i 344.000. 'La Mirada Crítica' (9,8% i 185.000) i 'Vamos a ver' (10,9% i 266.000) baixen en audiències a Telecinco. Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un 11,9% i 272.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 23,2% i 1.502.000 a Antena 3.
Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dijous 21 d'agost amb un 13% de quota. La 1 amb un 10,9% és segona per sobre de Telecinco, que marca un 7,9%. laSexta amb un 5,6% supera Cuatro, que tanca una vegada més la llista amb un 4,7%.
Aquest dijous, més de 22,3 milions d'espectadors únics van veure la televisió, la qual cosa suposa més del 48% del total de la població a Espanya. La mitjana de consum va ser de 2,1 hores per espectador.
