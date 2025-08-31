Les paraules de Makoke sobre el seu deute amb Hisenda i el seu nou començament
Makoke es confessa després d’aconseguir saldar el seu deute amb Hisenda
Makoke viu un moment de contrastos a la seva vida. El seu casament amb Gonzalo, previst per al 12 de setembre a Eivissa, ha hagut de ser ajornat a causa d'un "problema de salut" que afecta algú del seu entorn proper i la identitat del qual ha preferit no revelar. Tanmateix, Makoke també celebra haver deixat enrere una de les etapes més dures de la seva vida: el deute que arrossegava amb Hisenda.
En una entrevista concedida a Lecturas, Makoke va parlar sense embuts de com es va sentir en quedar fora de la llista de morosos. La notícia va suposar un alleujament tan gran que no va poder evitar enfonsar-se: "La situació és horrible, haver de fer 'tetris' per viure perquè tens tot embargat i és una injustícia. No pots tenir diners al compte ni res domiciliat. Viure així és una agonia", confessava, recordant el temps en què tot ingrés era controlat pel fisc.
Gonzalo, la seva parella, va explicar que coneixia perfectament la realitat econòmica de Makoke abans d'iniciar la relació. "Quan m'enamoro d'ella sabia la seva situació", va assegurar, al·ludint que la va reconèixer anys després d'haver-la vist a televisió, durant una trobada casual a l'estiu de 2023.
Makoke va admetre que en els pitjors moments va haver de recórrer a mesures dràstiques: "Vaig fer el que vaig poder, vaig empenyorar tots els meus rellotges. Amb el que tenia intentava gaudir al màxim, soc molt forta mentalment i no hi ha hagut res, excepte pels problemes de salut de la meva família, que a mi em faci enfonsar. És difícil enfonsar-me".
A més, es va defensar de qui criticava l'aparent alt nivell de vida que mantenia, tot i deure 950.000 euros al fisc. Segons va explicar, la seva presència en esdeveniments, hotels i restaurants responia a col·laboracions publicitàries: "Cal viure la vida".
Lluny d'enfonsar-se, Makoke reivindica la seva capacitat de resistència. Tot i que ara gaudeix d'una tranquil·litat que feia anys que esperava, no oblida els sacrificis que va haver de fer per arribar a aquest punt.
