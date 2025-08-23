Makoke s’emociona a ‘Fiesta’ i revela el veritable motiu per cancel·lar el seu casament
Makoke ha revelat a 'Fiesta' el motiu pel qual ha cancel·lat el seu casament i quan serà la nova data
La notícia de la cancel·lació del casament entre Makoke i Gonzalo, previst per al 13 de setembre, sacsejava la crònica social aquesta setmana. Va ser 'Tardear' qui va avançar que la cerimònia quedava anul·lada per "motius de força major", una dada que immediatament va desfermar rumors de crisi sentimental. Tanmateix, lluny de guardar silenci, Makoke va decidir donar la cara al plató de 'Fiesta' i explicar en primera persona què havia passat realment.
La col·laboradora de 'Fiesta' va confessar que tot es va precipitar de manera inesperada després de rebre una trucada que va canviar els seus plans d'un dia per l'altre. "Jo fins aquest dijous no vaig saber que el casament s'havia de cancel·lar. El mateix dijous vaig saber aquesta trista notícia de la meva família i immediatament vaig avisar els convidats", explicava.
"En aquell moment vaig perdre les ganes de celebrar res, i tan bon punt vaig tenir clar que no se celebraria el casament vaig escriure a tothom. Fins dimarts era la persona més feliç del món, deia a la gent que tenia al meu voltant que era massa feliç, que ni em creia que les coses m'anessin tan bé. Fins i tot em pessigava perquè no podia ser que estigués tan feliç, però la vida és així, a la vida passen aquestes coses", afegia Makoke.
Tot i la pressió mediàtica, Makoke va evitar aprofundir en el motiu concret que els ha obligat a aturar el casament. Tot i així, va deixar entreveure que tot està sota supervisió mèdica: "No vull entrar en quin és el problema de salut que ens ha afectat. Només vull dir que no és res meu, i per respecte a la persona, que no vol que se sàpiga, no explicaré res".
"Hem estat a la clínica de Navarra on tot es controlarà. Només vull que passi aquest malson, que segur que passarà aviat, i que l'any que ve puguem celebrar aquest casament tan desitjat que volíem fer", afegia Makoke a 'Fiesta'.
D'aquesta manera, va negar els rumors de crisi: "Gonzalo s'ho ha pres com jo, està molt trist, però us puc assegurar que ens casarem, no he tingut temps encara de pensar en una altra data, però es farà. Això ens està unint encara més, s'està portant increïblement bé i està encara més unit a la meva família. Estic orgullosa d'ell, cada dia l'estimo més i estic desitjant poder casar-me amb ell quan tot això passi".
A més, Makoke va assegurar a 'Fiesta' que la celebració no s'ha cancel·lat de manera definitiva, sinó únicament ajornada, i va destacar la comprensió de tots els proveïdors implicats en l'organització. "L'hotel on ens casem ha tingut una reacció meravellosa, digna de menció, no hi ha hagut cap problema per ajornar-ho, ni de càtering, ni de músics, ni la wedding planner... Tothom m'ho ha posat fàcil i m'he sentit molt recolzada per tothom".
"El casament el celebrarem d'aquí a un any perquè volem que sigui a Eivissa, és el nostre lloc. I ha de ser a l'estiu amb bon temps, perquè aviat arriba el fred", concloïa Makoke a 'Fiesta'.
