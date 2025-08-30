Terelu Campos paralitza 'Fiesta' pel que s'arriba a dir sobre Kiko Rivera
La separació de Kiko Rivera i Irene Rosales, després d'onze anys de matrimoni i dues filles en comú, ha sacsejat el panorama mediàtic. La parella, que fins fa poc semblava haver superat totes les dificultats, va sorprendre amb l'anunci de la seva ruptura. El tema es va convertir en eix central de 'Fiesta', on els col·laboradors no van trigar a donar els seus punts de vista.
Un dels testimonis més cridaners va ser el de Luis Rollán, que va confessar el seu desconcert: "Us puc assegurar que jo vaig veure una convivència normal. Hi havia afecte entre ells. Per això jo m'he sorprès", va explicar, recordant que va estar amb ells fa menys d'un mes.
El comentari va donar peu a un intens debat al plató de 'Fiesta', amb els col·laboradors qüestionant com era possible mantenir una relació aparentment tan harmònica just abans de la separació. La resposta va arribar de la mà de Terelu Campos, qui va defensar amb fermesa la coherència d'aquesta situació: "És totalment possible quan tu tens respecte per la persona que ha compartit la teva vida durant 11 anys i la teva prioritat són els teus fills".
La conversa es va tornar més tensa quan Amor Romeira va considerar a 'Fiesta' que aquella cordialitat era en realitat "enganyar el públic". Va ser llavors quan Terelu Campos, visiblement molesta, va replicar: "No és enganyar el públic. Jo decideixo què és millor per a la meva família, i això no ho decideixes ni tu, com a col·laboradora, ni ningú del públic. Ho decideixo jo".
"En aquesta decisió, la parella marca els temps. Jo m'he pogut divorciar i amics amb qui sopàvem junts han quedat bocabadats.Són coses que poden passar, no sempre et divorcies perquè t'estiguin matant; pots fer-ho d'una manera educada. La gent no es va matant pel carrer", afegia la presentadora, provocant els aplaudiments del públic.
Tot i els aclariments, alguns col·laboradors de 'Fiesta' van insistir que la cordialitat de Kiko Rivera i Irene Rosales resultava difícil d'entendre. Terelu Campos, però, va tancar el debat amb una reflexió que va deixar clar el seu punt de vista: "És que sou molt radicals. Un es pot estimar i separar-se igualment. La vida és una altra cosa, no és la que només un diu. La vida és el conjunt de moltes vides".
