Telecinco posa data al retorn de 'De Viernes', amb una novetat important
'De Divendres' renova la seva imatge amb l'estrena de la seva tercera temporada a Telecinco
Després de l'aturada d'estiu, Telecinco recupera un dels seus formats més polèmics: 'De Viernes'. L'espai conduït per Santi Acosta i Beatriz Archidona ja té dia de retorn: el 5 de setembre a les 22:00h, com la cadena ha començat a anunciar a les seves promos.
La pròxima etapa del programa arribarà amb canvis en l'estètica, ja que el logotip s'actualitza i s'ha pogut veure a l'spot que anticipa la tornada del format. La intenció seria refrescar la seva imatge sense alterar l'essència de 'De Viernes': entrevistes i debat sobre els personatges més destacats del món del cor.
Tot i que Telecinco guarda silenci sobre els continguts del primer programa, les filtracions no s'han fet esperar. Recentment s'ha revelat que Nacho Duato serà convidat de 'De Viernes', on farà un repàs a la seva trajectòria personal i professional. El mateix coreògraf va confirmar al citat mitjà que també es referirà a la seva relació actual amb Miguel Bosé.
Però el gran moviment el protagonitzaria una cara molt coneguda pels espectadors: Lydia Lozano. La periodista desembarcarà com a col·laboradora fixa, cosa que suposaria el seu retorn a la primera línia televisiva dos anys després del final de Sálvame. Una maniobra que, de confirmar-se, reforçaria l'aposta de Mediaset per donar més múscul al prime time dels divendres.
La periodista s'unirà a l'equip de col·laboradors de 'De Viernes' integrat de moment per Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi i Patricia Pérez. Es desconeix si hi haurà alguna baixa a l'elenc, tot i que els darrers mesos ja hi ha hagut diversos moviments de cadires entre Montero i Pérez.
Recordem que 'De Viernes' va tancar la seva segona temporada amb xifres més que positives. L'espai va emetre més de 50 entregues —incloent-hi els especials dedicats a Julián Muñoz i Bárbara Rey— i va signar una mitjana del 12% de share i 900.000 espectadors, millorant en gairebé un punt (+0,8%) les dades obtingudes a la seva primera temporada (11,2%). En total, més de 24,7 milions de persones han sintonitzat amb el programa en algun moment al llarg d'aquest curs.
Més notícies: