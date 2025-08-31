Las palabras de Makoke sobre su deuda en Hacienda y su nuevo comienzo

Makoke vive un momento de contrastes en su vida. Su boda con Gonzalo, prevista para el 12 de septiembre en Ibiza, ha tenido que ser aplazada debido a un "problema de salud" que afecta a alguien de su entorno cercano y cuya identidad ha preferido no desvelar. Sin embargo, Makoke también celebra haber dejado atrás una de las etapas más duras de su vida: la deuda que arrastraba con Hacienda.

En una entrevista concedida a Lecturas, Makoke habló sin tapujos de cómo se sintió al quedar fuera de la lista de morosos. La noticia supuso un desahogo tan grande que no pudo evitar derrumbarse: "La situación es horrible, tener que hacer 'tretis' para vivir porque tienes todo embargado y es una injusticia. No puedes tener dinero en la cuenta ni nada domiciliado. Vivir así es una agonía", confesaba, recordando el tiempo en el que todo ingreso era controlado por el fisco.

Gonzalo, su pareja, explicó que conocía perfectamente la realidad económica de Makoke antes de iniciar la relación. "Cuando me enamoro de ella sabía su situación", aseguró, aludiendo a que la reconoció años después de verla en televisión, durante un encuentro casual en el verano de 2023.

| Mediaset

Makoke admitió que en los peores momentos tuvo que recurrir a medidas drásticas: "Hice lo que pude, empeñé todos mis relojes. Con lo que tenía intentaba disfrutar al máximo, soy muy fuerte mentalmente y no ha habido nada, excepto por los problemas de salud de mi familia que a mí me hunda. Es difícil hundirme".

Además, se defendió de quienes criticaban el aparente alto nivel de vida que mantenía, a pesar de deber 950.000 euros al fisco. Según explicó, su presencia en eventos, hoteles y restaurantes respondía a colaboraciones publicitarias: "Hay que vivir la vida".

Lejos de hundirse, Makoke reivindica su capacidad de resistencia. Aunque ahora disfruta de una tranquilidad que llevaba años esperando, no olvida los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a este punto.