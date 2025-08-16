Les paraules inesperades de Santi Millán sobre el fracàs de 'Caiga quien caiga'
Santi Millán fa una valoració de 'Caiga quien caiga' sis mesos després de la seva cancel·lació
Sis mesos després de la seva cancel·lació, Santi Millán s'ha pronunciat sobre 'Caiga quien caiga'. El format va tornar al prime time de Telecinco en una nova etapa presentada per l'humorista juntament amb Lorena Castell i Pablo González Batista. Tanmateix, després de les seves males audiències, 'Caiga quien caiga' es va acomiadar després de només dos mesos en emissió, abans del previst.
Ara, en una entrevista a El Mundo, Santi Millán ha recordat 'Caiga quien caiga': "Fer la quiniela el dilluns sempre és fàcil, però cal córrer riscos, cal provar. I, sobretot, quan t'ofereixen un format com aquest, que per a mi és un format històric que va ser supertrencador en el seu moment. Calia provar-ho".
"El que passa és que la situació no és la mateixa: quan irromp 'CQC' ho fa en un moment molt especial en què el reporter era un reporter molt ortodox. Aleshores, el fet que ells anessin amb vestit, que fessin preguntes diferents, que donessin unes ulleres... El fet de poder donar unes ulleres a una celebrity ja era un esdeveniment; avui dia tot això ja no té valor, cal fer alguna cosa més. I es veu que no vam saber fer-ho", afegeix Santi Millán.
A més, també ha parlat sobre les diferències entre interpretar en una sèrie i presentar un talent show. "Quan estàs fent una ficció estàs més cenyit al que és el personatge i al que explica la història. Quan fas un talent tens més llibertat per mostrar-te i, sobretot, en un com 'Got Talent', on tenim llibertat absoluta per fer i desfer. I a més realment m'ho passo bé fent el programa, ho gaudeixo molt precisament per això, perquè no hi ha res escrit, no hi ha res establert", ha confessat.
"Les coses que passen, passen de veritat. I això és una cosa que et posa molt les piles, et fa estar connectat tota l'estona, perquè has d'estar molt pendent del que passa per poder reaccionar i per poder utilitzar-ho. I que després a mi el contacte amb la gent m'agrada, ho gaudeixo. I la gent que hi va està en un moment delicat, de tensió", afegeix.
"Aleshores a mi m'agrada que la gent entengui que on van és un programa de televisió. És entreteniment, i que el seu objectiu, independentment de fer-ho bé o fer-ho malament, és gaudir de l'experiència", conclou Santi Millán.
