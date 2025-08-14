Males notícies per a Patricia Pardo després de la decisió de Telecinco amb 'Vamos a veure'
'Vamos a ver' reduirà la seva durada a partir de setembre amb els canvis al matí de Telecinco
Setembre portarà un autèntic terratrèmol a la graella de Telecinco. La cadena, en plena ofensiva per frenar la sagnia d'audiència viscuda aquest estiu, prepara una remodelació que afectarà de ple els seus matins. La principal novetat serà el salt de Joaquín Prat a la franja vespertina amb un nou magazín, cosa que obligarà a reajustar la resta de programes de la graella de Telecinco.
Un dels canvis més significatius serà per a 'El programa de Ana Rosa', que ampliarà la seva durada amb una hora i quart extra. I és que, des del seu retorn al febrer de 2025, l'espai acabava a les 12.15h, però, des de setembre, conclourà a les 13.30h, quedant-se el primer bloc de 'Vamos a ver'. Un moviment que recupera l'estructura que tenien els seus matins fa dos anys amb 'Ya es mediodía', abans del polèmic salt d'Ana Rosa Quintana a les tardes.
Amb aquesta reorganització, Telecinco aspira a plantar cara directament a 'Espejo Público' i arrabassar terreny a 'Mañaneros 360'. I és que el format no ha parat de créixer des de l'arribada de Javier Ruiz, també juntament amb 'La Hora de La 1'.
D'aquesta manera, l'altra cara de la moneda és 'Vamos a ver'. L'espai de Patricia Pardo, que durant l'estiu va ocupar la franja de 10.30h a 15.00h, passarà a emetre's només de 13.30h a 15.00h, heretant el lloc que va deixar 'Ya es mediodía'. D'aquesta manera, tot i ascendir com a presentadora titular, la periodista només es quedarà amb una hora i mitja de programa.
Els canvis no es limiten a les franges horàries, ja que també hi haurà un relleu a les direccions. A 'El programa de Ana Rosa', Gracia Jiménez, actual directora de 'Tardear', prendrà el comandament al setembre. Substitueix Pilar Cerisuelo, productora executiva d'Unicorn Content, que va assumir el lideratge després de la sortida de Daniel Fernández rumb a 'Mañaneros 360'.
A 'Vamos a ver' també marxa Óscar de la Fuente per dirigir el nou format vespertí de Joaquín Prat. En aquest cas, deixarà el control en mans d'un duet ja conegut per l'audiència: Sara Martín, actual sotsdirectora, i María Cornago, sotsdirectora de 'El programa de Ana Rosa'.
