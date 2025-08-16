Las inesperadas palabras de Santi Millán sobre el fracaso de 'Caiga quién Caiga'

Seis meses después de su cancelación, Santi Millán se ha pronunciado sobre 'Caiga quien caiga'. El formato regresó al prime time de Telecinco en una nueva etapa presentada por el humorista junto a Lorena Castell y Pablo González Batista. Sin embargo, tras sus malas audiencias, 'Caiga quien caiga' se despidió tras tan solo dos meses en emisión, antes de lo previsto.

Ahora, en una entrevista a El Mundo, Santi Millán ha recordado 'Caiga quien caiga': "Hacer la quiniela el lunes siempre es fácil, pero hay que correr riesgos, hay que probar. Y, sobre todo, cuando te ofrecen un formato como ese, que para mí es un formato histórico que fue súper rompedor en su momento. Había que probarlo".

"Lo que pasa es que la situación no es la misma: cuando irrumpe 'CQC' lo hace en un momento muy especial en el que el reportero era un reportero muy ortodoxo. Entonces, el hecho de que ellos fueran con traje, que hicieran preguntas diferentes, que dieran unas gafas... El hecho de poder dar unas gafas a una celebrity ya era un acontecimiento; hoy en día todo eso ya no tiene valor, hay que hacer algo más. Y se ve que no supimos hacerlo", añade Santi Millán.

| Mediaset

Además, también ha hablado sobre las diferencias entre interpretar en una serie y presentar un talent show. "Cuando estás haciendo una ficción estás más ceñido a lo que es el personaje y a lo que cuenta la historia. Cuando haces un talent tienes más libertad para mostrarte y, sobre todo, en un uno como 'Got Talent', donde tenemos libertad absoluta para hacer y deshacer. Y además realmente me lo paso bien haciendo el programa, lo disfruto mucho precisamente por eso, porque no hay nada escrito, no hay nada establecido", ha confesado.

"Las cosas que pasan, pasan de verdad. Y eso es algo que te pone mucho las pilas, te hace estar enchufado todo el rato, porque tienes que estar muy pendiente a lo que pasa para poder reaccionar y para poder utilizarlo. Y que después a mí el contacto con la gente me gusta, lo disfruto. Y la gente que va allí está en un momento delicado, de tensión", añade.

"Entonces a mí me gusta que la gente entienda que donde van es un programa de televisión. Es entretenimiento, y que su objetivo, independientemente de hacerlo bien o hacerlo mal, es disfrutar de la experiencia", concluye Santi Millán.