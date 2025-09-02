Peligro para Cristina Abad en 'Valle Salvaje' tras un posible chivatazo sobre su plan

Úrsula, personaje de Cristina Abad, empieza a tener problemas con Ana. Este miércoles 3 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Rafael revivió en su memoria la muerte de Julio y se planteó que podía no haber sido de forma muerte natural. Mientras tanto, en medio de la tristeza que embargaba a la Casa Grande, Alejo logró acercar posturas con su padre tras la pérdida de Julio. Pero Luisa asumió con dolor que, ocurriera lo que ocurriera, jamás sería aceptada como la mujer de Alejo por los Gálvez de Aguirre.

Además, Pepa les comunicó su decisión final a Martín y Francisco y terminó recibiendo el beso de uno de ellos. La Salcedo decidió enfrentarse al duque y a Victoria por sus tierras, pero Rafael le contó algo que la dejó helada.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del miércoles de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael pide a Isabel que investigue quién sirvió la merienda la tarde de la muerte de Julio. La gobernanta no tarda en contarle a Victoria sobre el encargo del Gálvez de Aguirre. Sin embargo, Úrsula, personaje de Cristina Abad, empieza a tener problemas, ya que Ana, la doncella que la ayudó a preparar las copas, empieza a llenarse de dudas y su inseguridad podría delatarla.

Además, Adriana sigue decidida a ajustar cuentas con José Luis. Esta vez, exige el pago de la deuda que su familia le reclama desde hace años por el alquiler de las tierras de 'Valle Salvaje'.