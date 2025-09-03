La petición que recibe Isabel Serrano da un giro de 180º a toda 'La Promesa'

Leocadia, personaje de Isabel Serrano, no da crédito a la petición de Lorenzo. Este jueves 4 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Ángela no apareció, pero la confesión de Lorenzo lo cambió todo y puso a Leocadia entre la espada y la pared. Convencer al barón de Valladares fue un imposible y, una vez más, Alonso se vio obligado a ir hasta el palacio del noble para buscar un acuerdo a la desesperada. Toño y Enora no se pusieron de acuerdo: a ella no le gustó que solo hubiera hecho las paces con su madre por ella.

Curro, totalmente desesperado, intentó convencer a Cristóbal de que él encontraría a Ángela antes si le dejaba organizar la búsqueda. A pesar de la negativa del mayordomo, Curro no pensó quedarse de brazos cruzados. María Fernández supo qué significaba estar desaparecida y por eso tuvo la tremenda idea de ir a buscar a Ángela a la cueva donde ella estuvo secuestrada.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Martina y Jacobo intentan convencer al barón de Valladares de hablar con el resto de nobles, pero su desprecio hacia Catalina lo arruina todo. A su regreso, Alonso se entera de lo ocurrido y Catalina escucha los insultos que el barón de Valladares profirió contra ella. Leocadia, personaje de Isabel Serrano, no da crédito a la petición de Lorenzo y exige que acepte el dinero que le ha ofrecido.

Toño, alentado por Manuel y Enora, da un nuevo paso hacia la reconciliación con Simona. Vera teme las represalias de su padre si Federico la traiciona, pero este viene a verla, aunque Lope duda si permitirlo. Finalmente, Curro toma el mando de la búsqueda de Ángela, gracias a la intervención de Petra y Pía. Cristóbal se siente desplazado y sospecha que podría ser el padre de Ángela.