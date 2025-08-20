Preocupació per María Castro després del seu darrer moviment a 'La Promesa'
Pía, personatge de María Castro a 'La Promesa', és sorpresa tafanejant al despatx del majordom
La Pia, personatge de María Castro, és sorpresa tafanejant al despatx del majordom. Aquest dijous 21 d’agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l’amor entre en Curro i l’Àngela es va disparar, mentre ell va assumir que una etapa de la seva vida arribava al final. Va continuar l’enfrontament entre la Martina i la Catalina i l’Alonso va intentar buscar solucions en aliats inesperats. Del tot inesperada va ser la visita que va rebre la Vera, que esperava amb il·lusió alguna notícia del seu germà.
En Manuel va continuar esperant notícies de la Leocadia i la seva decisió de vendre o no. L’actuació de l’Alonso va provocar un nou desacord entre pare i fill. Sense remei es va trobar en Ricardo, que es va veure obligat a explicar-li a la Pia com de complicat ho tenia per demanar la nul·litat matrimonial amb l’Ana.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d’un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', en Manuel discuteix amb l’Alonso més fort que mai pel control de la seva empresa. La tensió amb el seu pare li fa més mal que el conflicte empresarial, per això l’Enora l’anima a reconciliar-se amb ell. La Martina, trencada per tot el patiment que està creant el seu cisma amb la Catalina, manté la seva intenció de marxar amb en Jacobo.
L’Àngela i en Curro celebren la calma després de la marxa d’en Lorenzo i tornen a somiar amb un futur junts. La Leocadia evita confessar-li a l’Àngela que en Lorenzo li va demanar matrimoni. La duquessa de Carril visita la Vera i li revela que el seu germà Federico no la vol veure, però en Lope sospita que li ha mentit. La Pia, personatge de María Castro, és sorpresa tafanejant al despatx del majordom i, inesperadament, la Petra la protegeix, però exigeix saber tota la veritat.
