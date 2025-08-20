Preocupación por María Castro tras su último movimiento en 'La Promesa'

Pía, personaje de María Castro, es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo. Este jueves 21 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', el amor entre Curro y Ángela se disparó, mientras él asumió que una etapa de su vida llegaba a su fin. Continuó el enfrentamiento entre Martina y Catalina y Alonso intentó buscar soluciones en aliados inesperados. Del todo inesperada fue la visita que recibió Vera, que aguardaba con ilusión alguna noticia de su hermano.

Manuel siguió esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso provocó un nuevo desencuentro entre padre e hijo. Sin un remedio se encontró Ricardo, que se vio obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tenía para pedir la nulidad matrimonial con Ana.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel discute con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. La tensión con su padre le duele más que el conflicto empresarial, por lo que Enora lo anima a que se reconcilie con él. Martina, rota por todo el sufrimiento que está creando su cisma con Catalina, mantiene su pretensión de marcharse con Jacobo.

Ángela y Curro celebran la calma tras la marcha de Lorenzo y vuelven a soñar con un futuro juntos. Leocadia evita confesarle a Ángela que Lorenzo la pidió en matrimonio. La duquesa de Carril visita a Vera y le revela que su hermano Federico no quiere verla, pero Lope sospecha que le ha mentido. Pía, personaje de María Castro, es sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo e, inesperadamente, Petra la protege, pero exige saber toda la verdad.