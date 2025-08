Raquel Bollo estalla contra Aguasantas desde 'Tardear' tras las indirectas a su hija

Las redes sociales han vuelto a encender una vieja llama que parecía apagada. Alma Cortés, hija de Raquel Bollo, y Aguasantas Vilches, ex de Manuel Cortés, se han enzarzado en un cruce de mensajes velados. Un conflicto ha terminado por colarse en el plató de 'Tardear', donde Raquel Bollo ha dicho lo que muchos esperaban.

Todo comenzó con un vídeo que Aguasantas publicó trotando por la playa con un texto que llamaba la atención de sus seguidores: "Yo cancelada por salir en TV en 2014. Ellos hoy haciéndolo en TikTok como storytime". Como banda sonora, eligió un tema de Junquera Cortés, ex de Manuel, un gesto que no pasó desapercibido.

El vídeo fue interpretado como una crítica velada hacia Alma Bollo, quien no tardó en responder a través de sus redes. "Tú tirándome indirectas después de una década, mientras yo sigo bendecida cumpliendo mis metas", le soltó. Lejos de frenar ahí, Aguasantas se reafirmó: "La indirecta era genérica, pero la culpa fue personalizada".

| Mediaset

Este lunes, la polémica aterrizó en 'Tardear', donde Raquel Bollo intentó quitar hierro a la polémica: "Mi hija, como influencer, hace un contenido con música y bailes trending". En su opinión, Aguasantas "quizás no está tan informada y juega a ser influencer, sin saber que realmente no va para ella".

"A veces hay un audio que se pone de moda y los creadores de contenido lo utilizan porque está en tendencia", defendía Pelayo Díaz. Carmen Alcayde, sin embargo, no veía casualidad en la elección musical: "De muchos otros, eligió justo ese en este momento".

Raque Bollo dejó claro en 'Tardear' que su hija no tiene por qué justificarse: "Estaría bueno que mi hija no pueda elegir el trend que le dé la gana, independientemente de quién se quiera sentir aludida". Y cuando se le preguntó por la posible raíz de la tensión, fue contundente: "No le debe pasar nada. Ella fue pareja de mi hijo cuando él tenía 17 años y tiene 30".

"Ella ahora es pareja del padre de mi nieta y pone las canciones de la que es la madre de mi nieta, pero ese es un problema de ella", añadió. Y sentenció con una frase que dejó al plató en silencio de 'Tardear': "Lo único que le queda de relación es que ella es novia del padre de mi nieta, sino estaría fuera hace muchísimos años".