Surt a la llum el gran secret d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Ningú no s'espera el gran secret que amaga Cristóbal juntament amb Leocadia, personatge d'Isabel Serrano
Ningú s'espera el gran secret que amaga Cristóbal juntament amb Leocadia, personatge d'Isabel Serrano. Aquest divendres 22 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va discutir amb Alonso més fort que mai pel control de la seva empresa. La tensió amb el seu pare li va fer més mal que el mateix conflicte empresarial, per això Enora el va animar a reconciliar-se amb ell. Martina, trencada per tot el patiment que estava creant el seu cisma amb Catalina, va mantenir la seva intenció de marxar amb Jacobo.
Àngela i Curro van celebrar la calma després de la marxa de Lorenzo i van tornar a somiar amb un futur junts. Leocadia va evitar confessar a Àngela que Lorenzo li havia demanat matrimoni. La duquessa de Carril va visitar Vera i li va revelar que el seu germà Federico no la volia veure, però Lope va sospitar que li havia mentit. Pía va ser sorpresa tafanejant al despatx del majordom i, inesperadament, Petra la va protegir, tot i que li va exigir saber tota la veritat.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de divendres de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', Petra va salvar Pía quan Cristóbal la va descobrir tafanejant al seu despatx, però la donzella no s'estalvia de donar explicacions. Alonso no busca explicacions de Catalina, però sí fer-la entrar en raó: no pot canviar el món d'un dia per l'altre. Vera i Teresa s'esmunyen a la biblioteca amb la intenció de trucar per telèfon a la duquessa de Carril.
L'únic objectiu de Curro sempre ha estat que es fes justícia per la mort de la seva germana, però aprèn que, arran d'això, ha d'assumir una càrrega molt pesada. Cristóbal organitza unes trobades molt estranyes amb Àngela, que aixequen les sospites de diverses persones. El que ningú s'espera és el gran secret que amaga juntament amb Leocadia, personatge d'Isabel Serrano: el nou majordom i la senyora de Figueroa són amants.
