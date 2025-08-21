Sale a la luz el gran secreto de Isabel Serrano que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Nadie se espera es el gran secreto que oculta Cristóbal junto a Leocadia, personaje de Isabel Serrano. Este viernes 22 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel discutió con Alonso más fuerte que nunca por el control de su empresa. La tensión con su padre le dolió más que el propio conflicto empresarial, por lo que Enora lo animó a que se reconciliara con él. Martina, rota por todo el sufrimiento que estaba creando su cisma con Catalina, mantuvo su pretensión de marcharse con Jacobo.

Ángela y Curro celebraron la calma tras la marcha de Lorenzo y volvieron a soñar con un futuro juntos. Leocadia evitó confesarle a Ángela que Lorenzo la había pedido en matrimonio. La duquesa de Carril visitó a Vera y le reveló que su hermano Federico no quería verla, pero Lope sospechó que le había mentido. Pía fue sorprendida husmeando en el despacho del mayordomo e, inesperadamente, Petra la protegió, aunque le exigió saber toda la verdad.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Petra salvó a Pía cuando Cristóbal la descubrió fisgoneando en su despacho, pero la doncella no se libra de dar explicaciones. Alonso no busca explicaciones de Catalina, pero sí hacerla entrar en razón: no puede cambiar el mundo de la noche a la mañana. Vera y Teresa se cuelan en la biblioteca con la intención de llamar por teléfono a la duquesa de Carril.

El único objetivo de Curro siempre ha sido que se hiciera justicia por la muerte de su hermana, pero aprende que, a raíz de eso, debe asumir una carga muy pesada. Cristóbal organiza unos encuentros muy extraños con Ángela, que levantan las sospechas de varias personas. Lo que nadie se espera es el gran secreto que oculta junto a Leocadia, personaje de Isabel Serrano: el nuevo mayordomo y la señora de Figueroa son amantes.