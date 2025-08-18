laSexta escalfa el retorn de 'Salvados' amb la primera promo amb Gonzo
'Salvados' tornarà a laSexta com la seva aposta per a la nit de diumenge a la tardor
Gonzo es prepara pel seu retorn a les pantalles de laSexta. La cadena ha confirmat que 'Salvados' estrenarà "molt aviat" la seva temporada 22, mantenint l'aposta per un format d'entrevistes i reportatges amb una mirada crítica sobre l'actualitat social i política. Com és habitual, 'Salvados' ocuparà la nit dels diumenges durant la tardor.
L'avanç promocional no ha passat desapercebut. En ell, Gonzo, vestit amb roba d'estiu, reconeix amb ironia que torna a la feina "molt al seu pesar". El periodista juga a una ruleta per decidir si ha de tornar a treballar o no i la resposta és afirmativa: "Això deu ser un error", respon.
Recordem que l'etapa anterior de 'Salvados' es va emetre entre setembre i desembre de 2023. Va tancar l'any amb dues emissions especials dedicades a la catastròfica DANA de València, un fenomen que va marcar l'agenda informativa i al qual Salvados va dedicar una cobertura en profunditat.
En audiències, 'Salvados' va assolir un correcte 6,2% de quota i 784.000 espectadors en les seves 12 emissions de la darrera temporada. Va pujar una dècima, tot i que va perdre 64.000 seguidors respecte a l'anterior. L'emissió més vista va ser la dedicada a les xarxes socials entre els joves amb un 8,3% de share, superant el milió d'espectadors.
D'aquesta manera, 'Salvados' és la segona aposta en promoció de laSexta per als mesos de tardor. El canal també ha anunciat l'estrena de 'Tesoro o Cacharro', un nou concurs amb Iñaki López. Com és habitual, seguiran 'laSexta Columna' i 'Equipo de Investigación' els divendres i 'laSexta Xplica' els dissabtes.
Què és 'Tesoro o Cacharro'?
'Tesoro o Cacharro' és un concurs d'èxit internacional on una parella tria l'objecte més valuós d'entre 12 presentats per guanyar-ne el preu en metàl·lic. "És la sabata amb què Penélope va recollir el seu Oscar de 2009 o una sabata que et trobes al fons del traster a casa dels teus oncles? Si ho saps, guanyes", diu la promo llançada per laSexta. El format compta amb versions a Itàlia, Alemanya, Dinamarca o Holanda i també ha estat adaptat al nostre país en diverses cadenes autonòmiques com Aragón TV, À Punt i TVG.
