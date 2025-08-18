TVE fitxa per sorpresa Cristina Villanueva com a rostre estrella de La2Cat
Cristina Villanueva serà la presentadora del nou matinal de La2Cat després d'abandonar laSexta
Cristina Villanueva ja té un nou projecte després de la seva inesperada sortida de laSexta. Després de gairebé dues dècades lligada al canal d'Atresmedia, la periodista va pactar la seva marxa del grup el passat mes de juny. Ara, ha sortit a la llum el futur de Cristina Villanueva, que fitxa per sorpresa per RTVE com a rostre estrella del nou canal en català.
Segons ha publicat en exclusiva Informalia, Cristina Villanueva presentarà 'El segon cafè', el nou matinal de La2Cat. El canal en català, que començarà les seves emissions a partir de l'11 de setembre, comptarà amb un segon programa matinal que acompanyarà el 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga. Tot i que inicialment es va rumorejar Oriol Nolis com un dels favorits, finalment serà Cristina Villanueva la presentadora d'aquest nou espai.
El format, el nom provisional del qual és 'El segon cafè', acollirà continguts d'actualitat social, tot i que inclourà debats, successos i altres seccions habituals dels magazines. Tot i que encara no s'ha concretat, tot apunta que començarà les seves emissions a les 11h i s'allargarà fins a voltant de les 13h. Amb aquest format, Cristina Villanueva tornarà a casa seva, RTVE, però també als estudis de Sant Cugat, on va iniciar la seva trajectòria professional.
Aquest projecte competirà directament contra 'Tot es Mou' a TV3. A nivell nacional, la competència serà 'El programa d'Ana Rosa', 'Espejo Público', 'Mañaneros', 'Al rojo vivo' i 'En boca de todos'.
A més, segons el mitjà citat, Cristina Villanueva també presentarà un prime time a nivell nacional a partir del gener de 2026. "Estem treballant en un projecte nacional d'actualitat en prime time. Serà un programa setmanal, amb format documental i de reportatges", asseguren.
D'aquesta manera, amb el fitxatge de Cristina Villanueva, La2Cat comença a agafar forma davant el seu imminent llançament en menys d'un mes. De moment no s'ha oficialitzat cap novetat, només que es mantindran 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga i 'L'altaveu' amb Danae Boronat. Tanmateix, s'han filtrat multitud de projectes, com un nou concurs diari presentat per Peter Vives o l'aposta per una tertúlia esportiva. També es rumoregen fitxatges de pes com Jordi Basté amb un format d'entrevistes o les Mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, amb programa propi.
