TVE anuncia 'Els arxius secrets del NO-DO', amb imatges mai vistes fins ara
'Els arxius secrets del NO-DO' està basada en una investigació al voltant de més de 6.000 llaunes de pel·lícules mai obertes i amagades
TVE estrenarà properament 'Els arxius secrets del NO-DO', una sèrie documental que obre una porta inèdita a la memòria audiovisual d'Espanya. El punt de partida són més de 6.000 llaunes trobades a la Filmoteca Espanyola, rodades pel noticiari franquista però mai projectades als cinemes. Part d'aquest material, fins ara ocult, ha estat restaurat i digitalitzat en col·laboració amb Minoría Absoluta per convertir-se en l'eix d'aquesta producció.
En una presentació al Cine Doré, seu de la Filmoteca, l'equip va coincidir a destacar la importància patrimonial de la feina. "Aquesta producció és un clar exemple de la importància de tenir cura del nostre patrimoni audiovisual", va subratllar Virginia Bazán, directora de l'Arxiu RTVE. En la mateixa línia, Marián del Egido, directora del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca Nacional, va agrair la implicació de RTVE en la tasca de "restaurar i digitalitzar molt material que arribarà a la gent a través de la televisió, a través de les seves llars".
"Des del primer moment vam pensar que volíem donar-li aquest to d'entreteniment, sense perdre el rigor. Va ser un assaig-error, vam veure que funcionava i a RTVE li va encaixar", va explicar el guionista i assessor històric Manel Lucas.
Els episodis plantegen interrogants tan sorprenents com suggerents: què podia mostrar una cinta titulada Franco en la pesca del atún? Per què van quedar fora de les pantalles unes imatges de Grace Kelly a Espanya? Què hi havia darrere de l'insòlit reportatge Agrupación de Hombres no Demasiado Altos? Per què no es va publicar res sobre la visita de Carmen Polo a Lisboa? Què va passar perquè no es projectés un reportatge sobre l'estrena de 'El Cid?' I què podia amagar un concurs d'ous ferrats que el NO-DO va preferir deixar al calaix?
Al llarg de sis capítols, la sèrie combina gravacions inèdites amb fragments ja coneguts i les interpretacions d'experts que ajuden a entendre per què algunes imatges van ser silenciades. Més enllà del resultat televisiu, el projecte ha tingut també una dimensió tècnica: de les milers de llaunes emmagatzemades, 400 han estat obertes, restaurades i conservades després d'un any de feina d'un equip reduït.
