TVE desmenteix la cancel·lació d''Órbita Laika' després d'una recent polèmica
'Òrbita Laika' continuarà sent una de les apostes de La 2, tot i els rumors de cancel·lació
'Òrbita Laika' continuarà formant part del catàleg de continguts de La 2 tot i els rumors de cancel·lació. En les últimes hores havia esclatat la polèmica sobre el futur del programa de ciència presentat per Eduardo Sáenz de Cabezón. Tanmateix, segons han confirmat fonts de RTVE a TVeo, 'Òrbita Laika' no ha estat cancel·lat.
La polèmica va esclatar arran d'unes declaracions de Pere Estupinyà, director i presentador de 'El cazador de cerebros'. Justament aquest programa sí que ha estat cancel·lat després de vuit temporades a La 2: "TVE ens ha dit que no ens prenguem la ciència tan seriosament, que això dels científics tan importants no fa audiència. No m'ho han dit d'aquesta manera amb aquestes paraules".
"TVE no existeix, existeixen persones. Dins de TVE hi ha persones a qui els agradava moltíssim 'El cazador de cerebros' i creien que La 2 havia d'apostar per aquest tipus de programes culturals encara que no tinguessin una grandíssima audiència. La nova direcció que hi ha ara té uns criteris diferents que òbviament hem de respectar els que hi treballem. L'audiència és més important del que abans consideraven, els concursos fan més audiència que la cultura i les tertúlies polítiques interessa que hi siguin més presents i fan més audiència, més soroll i influència política", afegia el científic en una entrevista a 'A viure' de La Ser.
"No és que no vulguin continuar amb nosaltres, volen que presentem alguna cosa, però més familiar, dinàmica... Veurem també quan els ho presentem. Volen que agradi a un públic més ampli", afegia. De fet, Pere Estupinyà revelava que tenien gravada per a 'El cazador de cerebros' una entrevista a un Premi Nobel sobre l'origen de la vida, a la màxima experta del món en diferències físiques entre homes i dones i a Juan Carlos Izpisua Belmonte.
"Aquest nou rumb que la direcció està prenent la ciència no és una de les prioritats. Potser diuen que a poc a poc ho facin d'una manera diferent", concloïa.
Enmig del discurs, Pere Estupinyà també esmentava l'espai presentat per Eduardo Sáenz de Cabezón: "Hi ha un altre programa de ciència, 'Òrbita Laika', que crec que tampoc continua". Tanmateix, com dèiem, RTVE ha desmentit a TVeo la cancel·lació de l'històric format de ciència, l'última temporada del qual es va emetre a la tardor de 2024.
