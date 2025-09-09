TVE posa data exacta al retorn de 'Late Xou' amb Marc Giró després de mesos de rumors
'Late Xou' amb Marc Giró torna al prime time de La 1 després del seu comiat a l'abril
Després de molts rumors, Marc Giró ja té data de tornada a la televisió pública amb 'Late Xou'. El programa tornarà a La 1 dimarts 17 de setembre, reprenent les emissions després de l'aturada iniciada a l'abril. Una marxa inesperada que va despertar multitud de rumors sobre el futur de Marc Giró a RTVE.
"Torn per a Espanya. Ja està preparat Carlos Gimeno, un dels nostres millors saltadors, des de la plataforma. Aquest és el moment en què farà saltar la gran notícia del dia de l'estrena de la nova temporada de 'Late Xou' amb Marc Giró a La 1. Màxima expectació", diu Paloma del Río a la promo llançada per RTVE.
Per tant, 'Late Xou' tornarà al prime time de dimarts de La 1 a partir del 17 de setembre. El format d'entrevistes s'enfrontarà pràcticament a la mateixa competència, amb 'Supervivientes All Stars' des de Telecinco i 'Renacer' a Antena 3. Cuatro també manté 'Código 10', mentre laSexta comptarà amb 'Tesoro o Cacharro'.
Recordem que la temporada de 'Late Xou' a La 1 va fer un 9,8% de quota i gairebé 800.000 espectadors, però no va aconseguir una renovació immediata. Això va desfermar rumors sobre un possible salt de Marc Giró a altres grups audiovisuals, amb TV3 i Atresmedia com a principals apostes. Finalment, va ser la mateixa RTVE qui va confirmar la continuïtat de 'Late Xou' a través de les seves xarxes socials, convidant el públic a reviure entregues anteriors.
Recentment, en una entrevista, Marc Giró va revelar que havia demanat una millora pressupostària. "He demanat més diners públics", va deixar anar entre rialles. De fet, en to d'humor, no descartava altres vies: "Si ara em truca Mediaset España i em donen 400 milions d'euros, doncs passo de la televisió pública a la privada", va declarar en to burleta. Fins i tot va anar més enllà, assegurant que han rebut propostes de "totes les televisions". No obstant això, va reafirmar la seva aposta pel model públic: "Va a tope amb el públic".
D'aquesta manera, 'Late Xou' serà una de les principals apostes de La 1 per al seu prime time a la tardor. La cadena tan només ha estrenat 'MasterChef Celebrity' amb la seva desena edició la nit de dilluns. A més, hi haurà estrenes com 'Cuánto, cuánto, cuánto' amb Eva Soriano o la sèrie 'Sense Gluten'.
