TVE anuncia la notícia més inesperada sobre Buenafuente i el seu 'Futur Imperfecte'
TVE anuncia per sorpresa el retorn de 'Futuro Imperfecte', tan sols un mes i mig després del seu comiat
El retorn d'Andreu Buenafuente amb 'Futuro Imperfecto' és a tocar.Es tracta d'un espai de comèdia en què, a través d'un monòleg continu, el còmic dona la seva visió dels temes del món que li criden l'atenció. Una anàlisi irònica sobre la realitat quotidiana amb el toc personal d'Andreu i el seu equip de guionistes.
Cada programa de 'Futuro Imperfecto' és concebut com un gran esdeveniment de moments televisius i on pot passar qualsevol cosa. L'espai s'enregistra al teatre de LaFACT de Terrassa amb la participació de 700 persones de públic.
'Futuro Imperfecto' combina el monòleg d'Andreu Buenafuente amb intervencions especials d'altres còmics, amics i còmplices. A la primera temporada va comptar amb el periodista Carles Tamayo, la creadora de contingut Tamara García Romero, el músic Sergi Estella i els còmics Raúl Cimas, Sílvia Abril o Berto Romero. A més, el programa va comptar amb sketches, hi va haver converses amb convidats de tota mena i actuacions musicals en directe.
D'aquesta manera, 'Futuro Imperfecto' es va acomiadar de TVE a finals de juliol després de l'emissió d'onze programes inèdits i un refregit final. Tot i que tot apuntava que el format no tornaria fins al 2026, l'ens públic ha engegat la promoció del retorn d'Andreu Buenafuente per a aquesta tardor.
A la promo es veu una porta que correspon al camerino d'Andreu Buenafuente amb un cartell que indica "tancat per migdiada del personal". David Martos, el director de 'Futuro Imperfecto', li deixa una nota: "Andreu, comencem molt aviat. Per si et vols anar despertant ja..."
Recordem que Andreu Buenafuente va debutar a la televisió pública a nivell nacional el passat mes de maig amb 'Futuro Imperfecto'. El format va aconseguir funcionar en audiències amb una mitjana de l'11,7% de quota i superant el milió d'espectadors, contra grans apostes de la competència com 'Supervivientes'. El seu màxim va ser el 5 de juny, en la seva cinquena entrega, en marcar un fantàstic 16,8% de share i gairebé 1,6M de televidents.
Més notícies: