Amenacen amb un bat a un reporter de 'Fiesta' durant una connexió pels incendis

Un reporter de 'Fiesta' ha d'abandonar la zona per l'amenaça d'un veí amb un bat
El desplegament informatiu de 'Fiesta' per cobrir els incendis que es multipliquen per diferents punts d'Espanya ha estat marcat per moments de gran tensió. El que havia de ser una connexió en directe per mostrar la magnitud del foc va acabar convertint-se en una fugida precipitada de l'equip desplaçat al lloc.
El periodista Martín de la Torre es trobava informant des d'un municipi de Càceres, una de les províncies més castigades pels últims focus. Mentre mostrava a càmera a 'Fiesta' un camp arrasat per les flames, un veí va irrompre de manera brusca a la retransmissió amb crits d'advertència. "Fora! S'ha reactivat l'incendi aquí baix", va dir.
Tanmateix, el to del ciutadà va anar molt més enllà de l'alerta inicial. "Tenim problemes perquè hi ha un veí", va arribar a explicar el reporter, mentre l'home, visiblement alterat, s'apropava portant un bat. Entre exclamacions, el veí insistia: "Aquí no podeu estar. Sou un perill! Fora!", forçant l'equip de 'Fiesta' a abandonar la zona.
Enmig de la confusió, Martín de la Torre va intentar descriure el que estava passant: "És un veí de la zona amb qui hem parlat i està força dolgut. No li agrada la nostra presència aquí. Volíem mostrar-vos un camp que està calcinat, però el veí ens està fent fora. Porta un bat a la mà, per això marxarem de la zona per no causar més problemes".
Des del plató de 'Fiesta', Álex Blanquer no va amagar el seu astorament en presenciar l'escena: "Però si només estem explicant el que està passant", va expressar, incrèdula. Tot i així, també va voler mostrar empatia amb la reacció del veí i va demanar al seu company que prioritzés la seguretat: "Els ambients estan molt agitats en aquestes zones. Són veïns als quals els incendis els han afectat directament".
No es tracta de la darrera polèmica que ha generat 'Fiesta' amb els incendis en les seves últimes emissions. Divendres, una reportera va haver de ser desallotjada per la Guàrdia Civil enmig d'un d'ells a Galícia.
