Xavi Lock recibe la mejor de las noticias sobre su futuro en 'La Promesa'

Ángela y Curro, personaje de Xavi Lock, felices por el éxito de su plan, se dejan llevar por la pasión. Este martes 19 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', la llegada de los militares a palacio fue un terremoto y Lorenzo no tuvo otra opción: debió enfrentarse a la justicia. El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesó, hasta el punto en que la segunda se vio obligada a tomar una decisión drástica. Drástica fue la decisión de Manuel, con respecto a su empresa: Leocadia no cabía en sus planes de futuro.

El futuro de Samuel pintaba lejos de 'La Promesa', pero la intervención de Toño consiguió que Cristóbal se replanteara su decisión. Toño y Enora tomaron la decisión de comunicarle a Manuel que eran novios oficialmente, pero la reacción de él los dejó helados.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la detención de Lorenzo ha sumido a la familia en una mezcla de preocupación y alivio. Ahora, Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios. Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospone su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar 'La Promesa', Manuel se enfrenta a su padre de forma tan vehemente que incluso llega a perderle el respeto.

Vera ha recuperado la ilusión por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope, pero Teresa le advierte de que algo podría salir mal. Ricardo consulta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía ha conseguido una información del cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió.