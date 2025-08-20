Beatriz Rico assenyala l'assetjament que ha patit després del seu abandonament de 'Supervivientes'
L'aventura de Beatriz Rico a 'Supervivientes' amb prou feines va durar uns dies, però les seqüeles d'aquella breu experiència encara ressonen en l'actriu. Després d'abandonar voluntàriament, ha compartit com va viure aquell moment i, sobretot, l'inesperat calvari que va afrontar en tornar a Espanya.
"Vaig estar tres nits sense dormir, i al tercer dia ja estava fatal, sentia que anava a col·lapsar i, és clar, la calor també afectava. Al final, em van treure, perquè a més de tot, em van detectar unes arítmies perilloses", va relatar, assenyalant que el seu cos no va resistir les condicions d'Hondures.
Tot i que la seva sortida va ser primerenca, el més dolorós no es va produir als Cayos Cochinos: "En arribar a Espanya, l'assetjament a les xarxes socials va ser insuportable. Van ser mesos de ciberassetjament, i em va costar molt. No entenia per què tanta agressivitat, quan l'únic que havia passat era que havia de marxar del programa per una raó de salut".
L'escarni va acabar pesant més que la decepció d'abandonar 'Supervivientes': "La gent a les xarxes es va tornar molt dura, sense pensar en el que realment hi havia darrere. La meva família em deia que no em preocupés, però la sensació de culpa per no haver pogut continuar em va afectar moltíssim. Al final, vaig haver de donar el mòbil al meu marit per protegir-me una mica, perquè ja no podia amb la pressió".
"No vull ni repetir el que em van dir, però va ser el pitjor del pitjor. No entenia per què tant d'odi. Va ser aleshores quan vaig entendre per què els participants de 'Supervivientes' tenen accés a psicòlegs després del programa, perquè, honestament, tots necessitem un espai per processar el que ens passa allà", explicava.
No obstant això, va comprovar que l'escrutini era generalitzat: "Quan vaig seguir el programa i vaig veure el que es deia a les xarxes socials, em vaig quedar sorpresa per la quantitat d'odi que rebien tots els companys, sense importar qui fos. Llegia coses horribles i pensava: No veuen que som persones amb les mateixes debilitats que ells?"
Amb perspectiva, Beatriz Rico distingeix entre les dificultats físiques i el desgast psicològic de 'Supervivientes'. "L'experiència d'un reality, pel que implica d'exposició davant tanta gent que t'està jutjant, és el que realment impacta. El tema de la supervivència, passar gana o fins i tot no dormir, bé, això té solució. Al final, estàs envoltada d'un equip que et cuida, metges que et veuen, així que no és una cosa tan greu", explicava.
Tot i això, no descarta tornar a la televisió: "Una cosa com 'Gran Hermano VIP', no, perquè l'exposició dels teus sentiments i de les teves intimitats, això sí que em fa vergonya. Una cosa com 'Pekín Express', sí, perquè és més aventura. A més, si aconsegueixo controlar el tema del son, sí que faria un altre 'Supervivientes', tot i saber el que sé ara".
I va deixar clar que ja treballa en aquesta possibilitat: "M'he quedat amb l'espina. Així que, per si de cas, ja he estat a la unitat del son i estic fent tot el que m'han recomanat. Vull saber què em passa, perquè fa molts anys que tinc problemes de son i m'agradaria repetir l'experiència".
