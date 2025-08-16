La gran notícia sobre 'Supervivientes All Stars' que ha anunciat Telecinco
Telecinco ha posat data a la confirmació del segon concursant de 'Supervivientes All Stars'
El retorn de 'Supervivientes All Stars' ja té data marcada en vermell al calendari: dijous 4 de setembre. Amb aquesta estrena, Telecinco pretén començar el curs amb força després d’un estiu fluix en audiències i amb la necessitat de recuperar terreny. Tanmateix, encara queden per confirmar pràcticament tots els concursants.
Després de la primera confirmació oficial de Jessica Bueno a 'De Viernes', Telecinco ha anunciat que dilluns vinent desvetllarà un nou nom. Serà a 'Tardear', programa vespertí que encararà la seva recta final abans de cedir el testimoni a Joaquín Prat i el seu nou magazín al setembre.
Les travesses assenyalen directament Gloria Camila com la gran sorpresa, que tornaria a 'Supervivientes' vuit anys després. El fet que sigui una de les col·laboradores estrella de 'Tardear' reforça la hipòtesi de que la seva confirmació oficial es produeixi precisament en aquest espai, el 18 d’agost.
Recordem que l’equip femení de 'Supervivientes All Stars' reunirà també Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (mare d’Adara Molinero) i Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l’exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran Tony Spina de 2014, els exconcursants de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 i Iván González de 2017, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), tots dos de 2021.
Pel que fa a l’equip, la fórmula es manté, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous. Per la seva banda, Sandra Barneda pilotarà els debats de 'Conexión Honduras' els diumenges i Laura Madrueño seguirà com a enllaç des de l’illa, dissipant els rumors que apuntaven al seu possible relleu. Pel que fa a 'Tierra de Nadie', tot apunta que Jorge Javier Vázquez tornarà a ser-ne el presentador.
Recordem que la primera edició de 'Supervivientes All Stars' va liderar en totes les seves gales amb un magnífic 18,8% de share i 1.320.000 espectadors de mitjana. La nit de dimarts, 'Tierra de Nadie' també va aconseguir grans dades amb un 17% i més d’1,2M. A més, els diumenges va mantenir la magnífica tendència amb un 16% i gairebé 1,2M d’espectadors.
