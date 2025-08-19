'Supervivientes All Stars' confirma Iván González després dels rumors amb Gloria Camila
Iván González és el tercer concursant confirmat de la segona edició de 'Supervivientes All Stars'
La segona edició de 'Supervivientes All Stars' continua sumant noms i Telecinco no vol baixar el ritme. Després de la confirmació de Jessica Bueno fa un mes i l'anunci de Gloria Camila aquest dilluns, el reality incorpora ara una cara. Es tracta d'un nom força conegut per als seguidors de 'Supervivientes': Iván González.
Qui va ser tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' torna a l'illa després del seu pas l'any 2017, on precisament va coincidir amb Gloria Camila. En aquella etapa van sorgir rumors sobre una suposada relació entre tots dos que encara avui donen que parlar.
Marta López ho va recordar durant la tertúlia de 'Tardear': "Es va comentar que va tenir alguna cosa amb tu". La resposta de Gloria Camila va ser taxativa: "A mi em sembla genial que hi vagi qui vulgui anar-hi. De fet, ell va estar a la meva edició el 2017 i la qüestió és que ell va donar a entendre que va passar una nit amb mi i jo vaig entrar en un programa a dir que era mentida"
Amb aquest retorn, Iván González amplia el seu historial televisiu, en què ja figuren títols com 'La casa fuerte' o el seu pas per 'Supervivientes'. Al seu vídeo de presentació, va llançar un missatge directe als espectadors: "Soc un més dels que van dir 'mai més tornaré' i soc nou concursant". Poc després va rematar: "Allà me'n vaig"
"Sé que comptaré amb el vostre suport, perquè m'ho demostreu cada dia. Si us plau, quan estigui nominat, quan estigui plorant, dient que me'n vull anar... realment, em coneixeu, no me'n vull anar, el que necessito és el vostre suport i que em demostreu aquest afecte, que em doni aquest subidón", ha afegit Iván González.
Més enllà de les confirmades, recordem que l'equip femení de 'Supervivientes All Stars' reunirà Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (mare d'Adara Molinero) i Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l'exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran també Tony Spina de 2014, l'exconcursant de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), tots dos de 2021.
