'Supervivientes All Stars' deixa anar la gran notícia amb Gloria Camila com a segona confirmada
Gloria Camila tornarà a Hondures com a concursant oficial de 'Supervivientes All Stars'
'Supervivientes All Stars' ja té la segona confirmada de la seva segona edició a Telecinco. El reality serà la gran aposta de la cadena per als primers mesos de tardor, amb la seva estrena prevista per al 4 de setembre. Després de confirmar Jessica Bueno, la segona concursant oficial s'ha revelat de la mà de 'Tardear'.
D'aquesta manera, sense gaires sorpreses, Gloria Camila ha estat la segona concursant confirmada de 'Supervivientes All Stars'. Tornarà a Hondures vuit anys després de la seva primera participació, el 2017, on ho va fer juntament amb Kiko Jiménez en una temporada que va guanyar José Luis Losa. Gloria Camila, que va ser la sisena expulsada de la temporada, va coincidir amb Alba Carrillo, Laura Matamoros, Bigote Arrocet o Leticia Sabater.
Cal destacar que, al setembre de 2022, també va ser concursant de 'Pesadilla en el Paraíso', on va ser la setena expulsada. Actualment, a més, és col·laboradora de 'Fiesta' i 'Tardear', on es va incorporar fa només uns mesos. Al llarg d'aquests anys també ha participat a 'Ven a cenar conmigo' com a concursant i també a 'Espejo Público', 'Ya son las ocho' o 'Ya es verano' com a col·laboradora.
Recordem que l'equip femení de 'Supervivientes All Stars' reunirà també Sonia Monroy de 2011, Elena Rodríguez (mare d'Adara Molinero) i Fani Carbajo ('La Isla de las Tentaciones') de 2020, i l'exconcursant de 'MasterChef' Miri Pérez-Cabrero de 2024. Al grup masculí hi seran Tony Spina de 2014, els exconcursants de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' Noel Bayarri de 2015 i Iván González de 2017, el subcampió de 'Supervivientes' 2024 i temptador Rubén Torres, el periodista Kike Calleja, Alejandro Albalá i el xef Carlos Alba ('MasterChef'), tots dos de 2021.
Pel que fa a l'equip, la fórmula es manté, amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous. Per la seva banda, Sandra Barneda pilotarà els debats de 'Conexión Honduras' els diumenges i Laura Madrueño seguirà com a enllaç des de l'illa, dissipant els rumors que apuntaven al seu possible relleu. Pel que fa a 'Tierra de Nadie', tot apunta que Jorge Javier Vázquez tornarà a ser-ne el presentador.
