Beatriz Rico señala el acoso que ha sufrido tras su abandono de 'Supervivientes'

La aventura de Beatriz Rico en 'Supervivientes' apenas duró unos días, pero las secuelas de esa breve experiencia todavía resuenan en la actriz. Tras abandonar voluntariamente, ha compartido cómo vivió aquel momento y, sobre todo, el inesperado calvario que enfrentó al regresar a España.

"Estuve tres noches sin dormir, y al tercer día ya estaba fatal, sentía que iba a colapsar y, claro, el calor también afectaba. Al final, me sacaron, porque además de todo, me detectaron unas arritmias peligrosas", relató, señalando que su cuerpo no resistió las condiciones de Honduras.

Pese a que su salida fue temprana, lo más doloroso no se produjo en los Cayos Cochinos: "Al llegar a España, el acoso en redes sociales fue insoportable. Fueron meses de ciberacoso, y me costó mucho. No entendía por qué tanta agresividad, cuando lo único que había pasado era que tuve que irme del programa por una razón de salud".

| Mediaset

El linchamiento acabó pesando más que la decepción de abandonar 'Supervivientes': "La gente en las redes se volvió muy dura, sin pensar en lo que realmente había detrás. Mi familia me decía que no me preocupara, pero la sensación de culpa por no haber podido seguir me afectó muchísimo. Al final, tuve que entregar el móvil a mi marido para protegerme un poco, porque ya no podía con la presión".

"No quiero ni repetir lo que me dijeron, pero fue lo peor de lo peor. No entendía por qué tanto odio. Fue entonces cuando entendí por qué los participantes de 'Supervivientes' tienen acceso a psicólogos después del programa, porque, honestamente, todos necesitamos un espacio para procesar lo que nos ocurre allí", explicaba.

No obstante, comprobó que el escrutinio era generalizado: "Cuando seguí el programa y vi lo que se decía en redes sociales, me quedé sorprendida por la cantidad de odio que recibían todos los compañeros, sin importar quién fuera. Leía cosas horribles y pensaba: ¿No ven que somos personas con las mismas debilidades que ellos?".

| Mediaset

Con perspectiva, Beatriz Rico distingue entre las dificultades físicas y el desgaste psicológico de 'Supervivientes'. "La experiencia de un reality, por lo que implica de exposición ante tanta gente que te está juzgando, es lo que realmente impacta. Lo de la supervivencia, pasar hambre o incluso el no dormir, bueno, eso tiene solución. Al final, estás rodeado de un equipo que te cuida, médicos que te ven, así que no es algo tan grave", explicaba.

A pesar de todo, no descarta regresar a la televisión: "Algo como 'Gran Hermano VIP', no, porque la exposición de tus sentimientos y de tus intimidades, eso sí que me da pudor. Algo como 'Pekín Express', sí, porque es más aventura. Además, si consigo controlar lo del sueño, sí me haría otro 'Supervivientes', aun sabiendo lo que sé ahora".

Y dejó claro que ya trabaja en esa posibilidad: "Me he quedado con la espina. Así que, por si acaso, ya he estado en la unidad del sueño y estoy haciendo todo lo que me han recomendado. Quiero saber qué me pasa, porque llevo muchos años con problemas de sueño y me gustaría repetir la experiencia".