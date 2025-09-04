Les paraules de Jorge Javier Vázquez a l'Adara abans de 'Supervivientes All Stars'
Jorge Javier Vázquez s'ha mullat, opinant sobre el retorn d'Adara Molinero a 'Supervivientes All Stars'
Queden poques hores per a l'estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars' a Telecinco.Jorge Javier Vázquez, el seu presentador, no s'ha deixat veure i serà a l'estrena quan reapareixerà a les pantalles. Alguns rumors apunten que s'hauria fet alguns retocs físics, però fins dijous a la nit no se sabrà la realitat.
Enmig d'aquests rumors, Jorge Javier Vázquez ha trencat el seu silenci a Lecturas per opinar sobre alguns dels concursants. "Em fa molta curiositat Adara Molinero", ha dit el presentador sobre la jove. Recordem que serà la tercera vegada que Adara Molinero torni a Hondures, després del seu breu pas per 'Supervivientes All Stars' l'any passat.
"I em sembla un gran encert portar a concursar una mare i una filla, perquè això sempre acaba malament", ha opinat el presentador. "Si ja de per si és difícil estar a soles a 'Supervivientes', ara t'has de preocupar també de l'altra persona. De si discuteix amb algú, de qui no es porta bé amb ella, és a dir, et preocupes del teu i del de l'altra persona", afegia.
D'altra banda, també ha assenyalat Noel Bayarri: "També em crida molt l'atenció, perquè en l'edició en què va estar no és que estigués gaire allà". El jove en el seu moment no va aconseguir adaptar-se a l'ambient de 'Supervivientes' i va demanar abandonar.
Una altra de les protagonistes de la publicació de Jorge Javier Vázquez ha estat Miri Pérez-Cabrero, que aquest estiu ha estat vista amb Froilán. "Haurem de preguntar-li si li he de dir altesa. És el primer que li preguntaré", ha opinat el presentador.
"Per contrapunt, la veritat és que no hi ha ningú que em faci mandra o em sembli un moble. Són tots perfils molt potents i que estan molt testats", ha conclòs Jorge Javier Vázquez sobre el càsting davant l'estrena de 'Supervivientes All Stars'.
