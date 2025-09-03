Telecinco anuncia el retorn de Montoya després de mesos desaparegut després de 'Supervivientes'
Montoya serà una de les grans apostes de Telecinco per a l’estrena del seu format estrella
El misteri al voltant de Montoya arriba al seu final. Després de més de dos mesos allunyat de les càmeres i després de la final de 'Supervivientes', el sevillà ha tancat el seu esperat retorn a Telecinco. La cita serà aquest dijous 4 de juliol a la gala inaugural de 'Supervivientes All Stars', presentada per Jorge Javier Vázquez.
La notícia es va conèixer a 'Tardear', quan Frank Blanco i Verónica Dulanto van sorprendre l'audiència. "A tot això, demà a la gala de 'Supervivientes All Stars' reapareix al plató després de dos mesos de silenci l'home que més titulars ha acaparat durant els últims mesos", revelaven.
A més, el mateix reality promociona la seva reaparició amb un missatge contundent: "Dos mesos sense veure'l, dos mesos sense alegria. Torna Montoya". Una declaració que ha disparat les reaccions al plató i a les xarxes. Leticia Requejo, entre rialles, deixava clara la seva postura: "Que reaparegui i veure'l com està, només per veure'l em faig fan de Montoya".
Cal destacar que una trobada de Montoya amb la direcció de Cuarzo Producciones fa només uns dies ja anticipava un acord. I encara que es va especular amb una tornada a 'De Viernes', la productora que el va descobrir a 'La isla de las tentaciones' ha preferit blindar el seu retorn en un dels seus formats estrella.
Els col·laboradors de 'Tardear' no descarten que aquesta aparició sigui el preludi d'alguna cosa més gran. Verónica Dulanto ho va deixar a l'aire: "De moment sabem que reapareix al plató, després els plans que tinguin per a Montoya caldrà veure'ls". Una reflexió que va compartir Pipi Estrada, convençut que l'aventura de l'andalús a Telecinco podria anar més enllà d'un simple retrobament aquest dijous.
El debat es va animar quan Marta López es va referir a un possible retrobament entre Montoya i Anita: "Espero que no es posi exquisit i pugui compartir plató en algun moment amb l'Anita, que també va ser una supervivent". Tanmateix, Leticia Requejo va frenar ràpid la idea: "Caldria preguntar-li a ella si vol". Marta López no es va quedar callada i va tancar l'intercanvi amb contundència: "Doncs m'és igual qui sigui, tots estem treballant i seria ridícul que no puguin coincidir".
