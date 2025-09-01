Telecinco anuncia les novetats de 'Supervivientes All Stars', amb canvis històrics
'Supervivientes All Stars' començarà aquest dijous amb una prova històrica a l'estrena
Telecinco ha presentat la segona edició de 'Supervivientes All Stars', que s'estrena aquest mateix dijous 4 de setembre. En el marc del FesTVal de Vitòria, Mediaset ha avançat les novetats del retorn del reality. Un retorn amb Jorge Javier Vázquez al capdavant de les gales dels dijous i dimarts i Sandra Barneda els diumenges.
"'Supervivientes' és un superformat, un super programa. La primera edició 'All Stars' va començar com una continuïtat del normal, però aquesta edició va en solitari, amb el seu propi espai i autonomia", explicava Alberto Carullo, director general de Mediaset.
A més, destacava la dificultat del reality: "És possible gràcies al gran esforç que suposa, no només per qui hi participa, pels concursants que s'enfronten a l'experiència. També per la productora que hi ha darrere. És una feina imponent i Cuarzo la tira endavant", revelava.
"No hi ha cap programa més gran a la televisió que fer 'Supervivientes'. És un orgull ser darrere d'aquesta superproducció que ens dona grans alegries. Ens estem esforçant a tenir moltes novetats i a sorprendre l'espectador", afegia Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo TV.
De fet, el directiu de la productora revelava que entre les novetats hi haurà l'altar de Posidó, que s'incorpora a l'oracle, i el triangle de foc. A més, a l'estrena hi haurà dos jocs, un que serà un dels més grans de la història de 'Supervivientes', però també la nòria infernal. Serà la primera vegada que aquest joc es faci a l'estrena.
"Ens enfrontem al desconegut perquè farem 'Supervivientes' en una època en què no l'hem fet mai. Climatològicament és dura perquè és època d'huracans. Això farà que l'experiència sigui encara més dura per als concursants, que ja ho han viscut, però s'enfrontaran a quelcom encara més complicat", afegia Juan Ramón Gonzalo.
D'aquesta manera, Sandra Barneda es posarà al capdavant de les gales dels diumenges: "La meva experiència serà menys patidora que la dels concursants i l'equip d'Hondures. 'Supervivientes' necessitava un 'All Stars' perquè és el reality que ens posa la pell més de punta contínuament. Sobreviuen de veritat, veiem a les gales que no poden més, ni mentalment ni físicament, però s'aixequen i continuen. M'emociona fer aquest programa, m'ho passo bé, ric, ploro..."
Recordem que el càsting està format per Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Sonia Monroy, Elena Rodríguez, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri i Tony Spina. A més, s'ha confirmat al FesTVal de Vitòria a Adara Molinero com l'última concursant.
