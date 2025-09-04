Las palabras de Jorge Javier Vázquez a Adara antes de 'Supervivientes All Stars'

Quedan pocas horas para el estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco. Jorge Javier Vázquez, su presentador, no se ha dejado ver y será en el estreno cuando reaparezca en las pantallas. Algunos rumores apuntan a que se habría hecho algunos rumores físicos, pero hasta el jueves noche no se sabrá la realidad.

En medio de estos rumores, Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio en Lecturas para opinar sobre algunos de los concursantes. "Me produce mucha curiosidad Adara Molinero", ha dicho el presentador de la joven. Recordamos que será la tercera vez que Adara Molinero regrese a Honduras, tras su breve paso por 'Supervivientes All Stars' el año pasado.

"Y me parece un gran acierto llevar a concursar a una madre y a una hija, porque eso siempre acaba mal", ha opinado el presentador. "Si ya de por sí es difícil estar a solas en 'Supervivientes', ahora tienes que preocuparte también de la otra persona. De si discute con alguien, de quien no se lleva bien con ella, es decir, te preocupas de lo tuyo y de lo de la otra persona", añadía.

| Mediaset

Por otro lado, también ha señalado a Noel Bayarri: "También me llama mucha atención, porque en la edición en la que estuvo no es que estuviese muy allá". El joven en su momento no consiguió adaptarse al ambiente de 'Supervivientes' y pidió abandonar.

Otra de las protagonistas de la publicación de Jorge Javier Vázquez ha sido Miri Pérez-Cabrero, que este verano ha sido vista con Froilán. "Tendremos que preguntarle y si tengo que llamarle alteza. Es lo primero que le voy a preguntar", ha opinado el presentador.

"Por contrapunto, la verdad es que no hay nadie que me dé pereza o me parezca un mueble. Son todos perfiles muy potentes y que están muy testados", ha concluido Jorge Javier Vázquez sobre el casting ante el estreno de 'Supervivientes All Stars'.