El emotivo mensaje de Ramón García sobre el futuro de 'El Grand Prix' en plena final

La noche del lunes 25 de agosto puso el broche de oro a la última edición de 'El Grand Prix'. El concurso de TVE, conducido por Ramón García, enfrentó en la final a San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) y Cubas de la Sagra (Madrid). Finalmente, el equipo canario logró dar la vuelta al resultado y proclamarse campeón con 22 puntos frente a los 15 de sus rivales.

Justo antes de disputarse la prueba decisiva, Ramón García interrumpió el ritmo de 'El Grand Prix' para dirigirse directamente a los espectadores: "Me he sentado aquí porque les voy a echar de menos. Cuando uno está aquí jugando y pasándoselo bien se ríe, y ahora de repente cuando ves todo vacío de bolos, le da a uno un poco ternura. Los super bolos volverán y 'El Grand Prix' seguro que también porque este programa es mucho más que un programa de televisión, este programa es vuestro".

Recordamos que este año ha sido el aniversario de 'El Grand Prix', lo que llevó a Ramón García a recordar sus inicios: "Esta edición ha sido muy especial. Este año, este programa cumplía 30 años. Hace 30 años en el aparcamiento de Prado del Rey en TVE empezó un programa. Ese programa no se llamaba 'Grand Prix', se llamaba 'Cuando calienta el sol' y fue el origen de lo que hoy estamos haciendo treinta años después".

"Pues treinta años. Tengo ahora 63, tenía 33 cuando empecé a presentar este programa", reflexionó. Además, destacó la presencia en el plató de Carlos Valle, alcalde de Cudillero, encargado de entregar el trofeo de este aniversario.

Además, Ramón García se dirigió a sus compañeras de esta temporada, Ángela Fernández y LalaChus: "Lala gracias por esta maravillosa compañía de este verano". La humorista, visiblemente emocionada, respondió: "Gracias a ti y a todo el mundo, ha sido sin duda el verano de mi vida". Ángela Fernández tampoco se quedó atrás: "Gracias por este regalo y a todos en casa por el cariño que nos han dado".

Finalmente, cerró 'El Grand Prix' con un mensaje a todo el público: "Familia, señoras, señores y a los niños que nos siguen con todo el cariño del mundo gracias por acompañarnos este verano. Nos vemos en la próxima edición de 'El Grand Prix'. Gracias y hasta la próxima".