Ten pone hora de inicio a 'No somos nadie', el nuevo programa de María Patiño

Ten ya ha puesto hora de inicio a 'No somos nadie', el nuevo programa que seguirá la línea de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'. Tras el fallido salto a TVE con 'La familia de la tele', parte de los colaboradores de 'Sálvame' vuelven al canal temático a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Lo hacen con 'No somos nadie', presentado por María Patiño de lunes a jueves y por Carlota Corredera los viernes.

De este modo, en la última promo lanzada por Ten, se revela que 'No somos nadie' arrancará cada día a las 15:30h. Recuperan el horario de 'Ni que fuéramos', que también daba inicio a sus emisiones a esta hora. No obstante, es una incógnita la hora de finalización del formato, aunque todo apunta a que se alargará hasta alrededor de las 20h.

Recordamos que Belén Esteban y Kiko Matamoros liderarán el equipo de colaboradores de 'No somos nadie'. No obstante, hay importantes ausencias, como la de Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y Javi de Hoyos. No obstante, se mantendrán Marta Riesco, Alberto Guzmán, Arnau Martínez, Anna Gurguí y Carolina Sobe, la mayoría de la última etapa de 'Tentáculos'.

| RTVE

Cabe destacar que el regreso de los colaboradores de 'La familia de la tele' no es una sorpresa para los seguidores de Ten. En las últimas emisiones de 'Tentáculos', ya se jugó, abriendo encuestas, con su futura vuelta a partir de septiembre. Unas entregas en las que también se confirmó la continuidad del formato diario, que no será 'Ni que fuéramos', ni 'Tentáculos'.

Recordamos que, desde su estreno el 26 de marzo, 'Tentáculos' ofreció una combinación única de información, entretenimiento, debate y participación en directo. Logró un total de 8 millones de espectadores únicos a lo largo de todas sus emisiones, con una media del 1,6% de share en adultos jóvenes de 25 a 44 años.

Desde su transformación a 'Ni que fuéramos Tentáculos', el 13 de mayo, la media del programa se elevó a un 1,1% de cuota de pantalla. Además, subió a un 1,4% en target comercial y un destacado 2,3% en espectadores de 25 a 44 años, duplicando la media de TEN.