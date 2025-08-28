atresplayer lanza los carteles de 'Drag Race España', que ya tiene fecha de estreno

La cuenta atrás para el estreno de la quinta edición de 'Drag Race España' en atresplayer ya ha empezado. El programa presentará a su nueva promoción de reinas el próximo 7 de septiembre a las 20.00h con el estreno del tradicional "Meet the queens".

Pero antes, atresplayer presenta los carteles oficiales del programa con Supremme de Luxe, presentadora del formato un año más, y Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, miembros del jurado. Ellos estarán juntos de nuevo en el talent show que estrenará su nueva temporada en atresplayer el próximo mes de septiembre.

El taller de 'Drag Race España' volverá a abrir sus puertas. Un nuevo elenco tomará el relevo de las cuatro anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y del mundo. Ellas deberán demostrar que son las mejores y por ello superarán todo tipo de pruebas para evitar ser eliminadas y así poder abrirse paso entre sus compañeras hasta la Gran Final.

| Atresmedia

Lo harán en una temporada de 'Drag Race España' que llega con muchas sorpresas, inesperados giros en su mecánica y grandes novedades. Una de las más importantes es la cuantía del premio de la ganadora y es que este pasará de los 30.000 euros que tenían las anteriores ediciones a 50.000 euros.

En esta quinta edición que atresplayer estrenará el próximo mes de septiembre, 'Drag Race España' busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.